I-DAYS MILANO 2025: anche i JIMMY EAT WORLD sul palco dell’Ippodromo Snai La Maura

Il panorama musicale italiano si prepara ad accogliere uno degli eventi più attesi dell’estate con il ritorno della band alt-rock emo Jimmy Eat World in occasione degli I-Days Milano 2025. L’appuntamento è fissato per martedì 24 giugno all’Ippodromo Snai La Maura, dove la band si esibirà prima degli headliner Linkin Park. Accanto a loro sul palco ci saranno anche il rapper e produttore JPEGMAFIA e la band heavy metal SPIRITBOX.

I Jimmy Eat World, noti per album come “Bleed American” e brani iconici come “The Middle”, hanno lasciato un’impronta significativa nella scena musicale mondiale, diventando un punto di riferimento nel genere emo. Il live degli headliner Linkin Park sarà parte del “From Zero World Tour” e rappresenterà l’unico concerto del tour in Italia dopo una lunga assenza di otto anni. La band si esibirà davanti al pubblico italiano per la prima volta dal 2017, quando si esibirono agli I-Days davanti a 80.000 spettatori.

L’evento si preannuncia come uno dei momenti musicali più attesi dell’estate, con un cast artistico di alto livello che rispecchia il gusto del pubblico italiano sempre più attento e variegato. Oltre ai Jimmy Eat World e Linkin Park, gli I-Days Milano 2025 vedranno sul palco grandi nomi come Justin Timberlake, Dua Lipa, Duran Duran e Olivia Rodrigo.

Gli I-Days Milano, nati nel 1999 come Independent Days Festival, hanno ospitato nel corso degli anni artisti del calibro di Arcade Fire, Arctic Monkeys, Green Day, Muse, Pearl Jam, e molti altri, consolidando la propria reputazione come uno dei festival musicali più importanti in Italia.