I SUV Jeep protagonisti di 105XMasters Winter Tour 2024/2025

La stagione invernale è sempre un’occasione speciale per gli appassionati di sport, avventura e motori, e a rendere l’esperienza ancora più emozionante ci pensa Jeep con il 105XMasters Winter Tour 2024/2025. I protagonisti indiscussi di questo tour sono Jeep Avenger, il SUV più venduto in Italia, e Jeep Wrangler, un’icona del brand noto per le sue prestazioni in fuoristrada.

Dopo aver entusiasmato il pubblico a Sestriere, è ora il momento di Bormio, che accoglierà le due icone della casa automobilistica nel prossimo fine settimana. Ma le tappe non si fermano qui, con appuntamenti imperdibili a Bardonecchia, Courmayeur e Madonna di Campiglio.

Durante il Winter Tour, gli appassionati potranno vivere emozioni uniche grazie agli spettacolari test drive organizzati da Jeep a bordo di Avenger e Wrangler. In particolare, la tappa di Courmayeur promette un’esperienza indimenticabile con un test drive su pista di neve che metterà alla prova le capacità fuoristradistiche dei veicoli.

Il successo di Avenger è dovuto alla sua gamma completa che offre la massima libertà di scelta ai consumatori. Con opzioni che spaziano dal 100% elettrico alla trazione integrale, Avenger si è posizionato come un punto di riferimento nel mercato automobilistico. Quest’anno, Jeep ha lanciato un’edizione speciale di Avenger, chiamata The North Face Edition, che combina materiali resistenti, tecnologie avanzate e design unico per celebrare l’esplorazione e la connessione con la natura.

Il Winter Tour di Jeep è l’occasione perfetta per vivere l’avventura sulla neve e testare le ultime novità del marchio automobilistico. Non perdete l’opportunità di partecipare a questo emozionante viaggio tra sport, musica e motori.