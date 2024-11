Il futuro di un’icona: svelata a Roma nuova Audi A5

Audi conferma il suo impegno nell’innovazione e nella sostenibilità con la presentazione della nuova Audi A5, avvenuta in uno scenario simbolico: Roma, città che incarna il perfetto equilibrio tra passato e presente. “All’avanguardia della tecnica” non è solo un claim, ma una filosofia che guida ogni passo del brand, traducendo il futuro in soluzioni tecnologiche concrete.

La nuova Audi A5 raccoglie l’eredità della leggendaria Audi A4, lanciata oltre 30 anni fa, per rappresentare un nuovo standard nella mobilità premium. Questo modello evolve in due direzioni tecnologiche distinte ma complementari: elettrico e ibrido. Da un lato, la piattaforma elettrica incarna il massimo dell’innovazione sostenibile; dall’altro, le soluzioni mild hybrid e plug-in hybrid dimostrano l’eccellenza ingegneristica nel segmento termico.

Il nome stesso del marchio, Audi, che in latino significa “ascolta”, riflette una strategia basata sull’attenzione ai segnali del cambiamento. Una filosofia che si è intrecciata con la celebrazione del centenario della radio, mezzo di comunicazione simbolico per la sua capacità di evolversi e mantenere la propria rilevanza nella società.

Durante l’evento, personalità di spicco come Linus, direttore artistico di Radio DEEJAY, l’iconico autore e conduttore Renzo Arbore, la campionessa di tennis Flavia Pennetta e l’imprenditore Matteo Zoppas hanno raccontato storie di trasformazione e successo.

Renzo Arbore ha ripercorso il suo straordinario contributo al mondo dell’intrattenimento, in cui ha costantemente innovato, ridefinendo i format radiofonici e televisivi. Flavia Pennetta ha condiviso il coraggio di chiudere una carriera leggendaria – con la vittoria degli US Open nel 2015, prima italiana a farlo – per aprire un nuovo capitolo di sfide personali. Matteo Zoppas ha invece raccontato il percorso di una dinastia imprenditoriale che, dopo la cessione dell’azienda di famiglia, ha saputo reinventarsi, con Zoppas oggi impegnato a promuovere il Made in Italy come coordinatore dell’Istituto del Commercio Estero.

Come i protagonisti della serata, anche la nuova Audi A5 interpreta il cambiamento con visione e coraggio. Più sportiva, tecnologica ed efficiente, rappresenta il futuro della mobilità premium. Un’evoluzione che non dimentica le radici, ma che le spinge oltre, con una tensione continua verso il progresso.

Con questa nuova generazione, Audi riafferma il suo ruolo di leader nell’innovazione, ascoltando le frequenze del cambiamento e traducendole in soluzioni tangibili che continueranno a ispirare il mondo dell’automobile.