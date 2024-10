IMAGINE DRAGONS ed ERNIA insieme in “Take Me To The Beach”

Gli Imagine Dragons, e l’artista multiplatino Ernia si uniscono per una nuova versione del brano “TAKE ME TO THE BEACH”, disponibile da oggi su tutte le piattaforme digitali e in radio.

Dopo il successo di “Eyes Closed” e “Nice to Meet You”, gli Imagine Dragons collaborano nuovamente con un altro artista di spicco. In questa occasione, la band americana si unisce a Ernia, uno dei maggiori rappresentanti della scena urban in Italia, per una versione speciale di “TAKE ME TO THE BEACH”. La canzone, originariamente contenuta nell’album “LOOM” degli Imagine Dragons, affronta i temi della libertà personale e della ricerca di un rifugio lontano dalle pressioni sociali.

La band pluripremiata vincitrice ai Grammy Awards, ha venduto oltre 74 milioni di dischi in tutto il mondo e accumulato 160 miliardi di stream totali. Conosciuti per brani iconici come “Radioactive”, “Believer” e “Thunder”, hanno segnato la musica rock del 21° secolo. La band si prepara per il “LOOM WORLD TOUR”, che li porterà in Italia per quattro imperdibili appuntamenti nel 2025. Ernia, con 40 dischi di Platino, 19 Oro e oltre 2.5 miliardi di stream complessivi, si conferma come uno dei rapper più amati e apprezzati della sua generazione. Con successi come “Superclassico” e “Parafulmini”, Ernia ha conquistato il cuore del pubblico italiano e oltre, dimostrandosi un artista versatile e di grande talento.

La collaborazione tra Imagine Dragons e Ernia rappresenta un incontro unico tra due mondi musicali diversi ma complementari. Con il talento e la creatività di entrambi gli artisti, la nuova versione di “TAKE ME TO THE BEACH” promette di conquistare il pubblico con la sua potente carica emotiva e il suo messaggio di ricerca di libertà e pace.