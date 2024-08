In radio e in digitale “SOLO DIAMANTI”: il nuovo brano di CHARLOTTE M

La giovanissima content creator Charlotte M. ha pubblicato il suo ultimo brano “Solo Diamanti” in radio e in digitale su Sony Music. A soli 16 anni, Charlotte M. si è affermata come un’icona della nuova generazione, conquistando milioni di fan attraverso i suoi contenuti autentici e coinvolgenti.

Con oltre 1,3 milioni di iscritti su YouTube, 188 mila follower su Instagram e 1,4 milioni di fan su TikTok, Charlotte M. ha costruito una vasta audience online. Il suo nuovo singolo, prodotto da Diego Calvetti ed heysimo, cattura l’essenza della gioventù con una melodia vivace e parole piene di energia.

Il videoclip di “Solo Diamanti”, diretto da Leonardo Russo, è ora disponibile su YouTube. Il brano, frutto della collaborazione tra Charlotte, Karin Amadori, Simone Sproccati e Federica Morrone, celebra gli attimi di quotidianità di una vita da adolescente, pieni di gioia e divertimento.

Nata a Firenze nel 2008, Charlotte M. ha rapidamente guadagnato popolarità sul web pubblicando video su YouTube. Oggi, il suo canale conta più di 1,3 milioni di iscritti e oltre 900 milioni di visualizzazioni totali. Oltre alla sua presenza sui social media, Charlotte M. ha anche pubblicato quattro libri e ha fatto il suo debutto cinematografico nel 2022.

Con il singolo “Pane e burro” feat. Ascanio e il suo EP “Crush”, Charlotte M. continua a stupire il pubblico con la sua versatilità artistica.