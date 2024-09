JAECOO 7 PHEV debutta in Spagna: un’altra tappa importante per il marchio

Il 18 settembre, nella suggestiva cornice del Cibeles Palace di Madrid, OMODA & JAECOO ha presentato ufficialmente la versione europea del JAECOO 7, un SUV che rappresenta un punto di svolta per il marchio nel mercato europeo. L’evento, di grande risonanza, ha visto la partecipazione di figure di spicco delle autorità locali, come Jaime Martinez, Direttore Generale del Ministero spagnolo della Promozione Economica e Industriale, il quale ha sottolineato l’importanza di questa iniziativa per il panorama industriale del paese.

Non è mancata la presenza di Maxi Iglesias, ambasciatore del marchio JAECOO, che ha dato ulteriore lustro all’evento. L’attore e modello spagnolo ha condiviso con entusiasmo la sua esperienza con il nuovo veicolo, evidenziandone le qualità e le potenzialità.

Un Impegno per la Comunità e la Sostenibilità

OMODA & JAECOO non si limita alla produzione di veicoli di alta qualità; l’ obiettivo è quello di integrarsi profondamente con le comunità locali. In linea con questo approccio, il marchio si impegna attivamente nella creazione di opportunità di lavoro e nella promozione di iniziative ambientali. Un esempio concreto è la collaborazione con la IUCN (Unione Internazionale per la Conservazione della Natura), attraverso la quale OMODA & JAECOO contribuisce alla protezione delle “foreste marine” del Mediterraneo, un progetto che riflette il forte impegno per la sostenibilità.

Questo orientamento verso l’ambiente è una risposta alle crescenti richieste dei consumatori europei, sempre più attenti ai temi della sostenibilità e della tutela ambientale. OMODA & JAECOO dimostra di saper cogliere queste esigenze, integrando tali valori nella loro strategia aziendale.

Con un occhio attento alle necessità del mercato europeo, OMODA & JAECOO ha annunciato un’iniziativa di grande rilievo: a metà ottobre si terrà una conferenza globale sull’ecologia, durante la quale i partecipanti avranno l’opportunità di scoprire da vicino le capacità del JAECOO 7 PHEV, assistere al debutto mondiale del JAECOO 5 e contribuire al progetto di co-creazione del JAECOO 6/JAECOO 7. Questa conferenza sottolinea l’impegno del marchio verso un dialogo costante con i propri utenti e la volontà di adattarsi alle loro esigenze specifiche.

Guardando al futuro, OMODA & JAECOO si pone l’obiettivo di continuare a sviluppare prodotti innovativi che soddisfino le aspettative di un mercato in costante evoluzione. Il successo ottenuto nel mercato europeo sarà il trampolino di lancio per una progressiva espansione nei mercati globali, portando soluzioni di mobilità sempre più intelligenti, ecologiche ed efficienti a una platea mondiale di consumatori.