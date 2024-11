Jeep Avenger è il SUV più venduto in Italia

Secondo l’elaborazione dei dati di mercato da parte di Dataforce, Jeep Avenger continua a eccellere nel mercato automobilistico italiano, consolidando la sua posizione di leader nel segmento B-SUV e affermandosi come il SUV più venduto in Italia nei primi dieci mesi del 2024, considerando tutte le motorizzazioni disponibili. Questo risultato eccezionale evidenzia non solo l’appeal del modello, ma anche la capacità del brand Jeep di rispondere efficacemente alle esigenze dei consumatori.

E da dieci giorni a questa parte, l’offerta di Avenger è ancora più ricca grazie al lancio di Avenger 4xe, la versione a trazione integrale che completa una gamma già particolarmente ricca e capace di offrire un modello 100% elettrico – primo SUV Jeep della storia –, una variante a benzina e cambio manuale e la proposta e-Hybrid abbinata alla trasmissione automatica.

Jeep Avenger 4xe The North Face Edition, nata dalla collaborazione tra due Marchi leggendari, rappresenta il punto più alto della gamma Jeep Avenger. Questo veicolo altamente esclusivo porta il potenziale dell’Avenger a nuovi livelli, offrendo una sinergia perfetta tra l’iconica tradizione off-road di Jeep e l’esperienza di The North Face nell’esplorazione outdoor. Insieme, i due Marchi hanno realizzato un prodotto che abbraccia i grandi spazi aperti e ridefinisce il concetto di esplorazione, il tutto sostenendo la mobilità elettrificata. Questa configurazione unica, vero e proprio omaggio alla natura, incarna valori fondamentali condivisi da entrambi i Marchi e l’impegno a favore dell’avventura e della responsabilità ambientale.

Non solo: il dominio di Jeep nel segmento B-SUV è ulteriormente confermato da Jeep Renegade, il SUV prodotto a Melfi, che mantiene la sua posizione di leader tra i B-SUV ibridi plug-in grazie alla tecnologia 4xe. Questa tecnologia innovativa non solo rende Renegade – insieme a Compass, Wrangler e Grand Cherokee – più performante e divertente da guidare, ma anche più sostenibile. Il sistema ibrido plug-in 4xe permette di ridurre le emissioni, incrementando le prestazioni e il piacere di guida anche in fuoristrada.

I risultati positivi ottenuti in modo particolare da Avenger e Renegade hanno contribuito a rafforzare la posizione di Jeep nel mercato italiano. Nel periodo gennaio-ottobre 2024, Jeep ha consolidato la sua ottava posizione con una quota di mercato che sfiora il 4,5%. Questo risultato dimostra la capacità del brand di attrarre e soddisfare una vasta gamma di clienti, grazie a una gamma di SUV che unisce all’innovazione la tradizione che reso Jeep un brand apprezzato a livello globale.