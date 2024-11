Jeep Avenger MY25: ora disponibile per gli ordini

Jeep ha annunciato l’apertura degli ordini per la nuova Jeep Avenger MY25, una tappa rivoluzionaria nella storia di Jeep che introduce innovazioni importanti nel segmento dei SUV compatti. Questo modello, il primo della gamma a proporre un propulsore completamente elettrico, risponde alle esigenze di sostenibilità degli automobilisti moderni, unendo la tradizione di funzionalità Jeep con una nuova visione eco-consapevole.

La Jeep Avenger 2025, disponibile in diverse motorizzazioni – 1.2 benzina da 100 CV, e-Hybrid e Full-Electric – si arricchisce ora del modello 4xe da 136 CV, che combina le leggendaria capacità off-road di Jeep con una trazione integrale ecologica. Gli ordini per questa versione sono stati aperti sia per l’allestimento Upland che per l’esclusiva The North Face Edition, attirando l’interesse di clienti attenti all’ambiente e amanti dell’avventura. Con questa variante, Jeep stabilisce un nuovo standard di prestazioni sostenibili e capacità fuoristrada nel segmento B-SUV.

Ogni allestimento della Jeep Avenger MY25 è stato aggiornato per migliorare l’esperienza di guida e rispondere alle diverse esigenze dei clienti. L’allestimento Longitude ora include il sistema Keyless Start, offrendo un’esperienza più pratica e confortevole. L’allestimento Altitude ha subito miglioramenti significativi, tra cui fari fendinebbia a LED, telecamera posteriore “drone view” a 180°, fari abbaglianti automatici, sistema Keyless Start, e specchietto retrovisore auto-oscurante. Questi aggiornamenti aggiungono sicurezza e comodità, rendendo Altitude una scelta eccellente.

Allo stesso modo, l’allestimento Summit si arricchisce con il pacchetto opzionale Infotainment & Convenience, che offre funzionalità come Keyless Entry e l’apertura del portellone hands-free. Questa strategia di semplificazione delle opzioni non solo ottimizza l’esperienza del cliente, ma garantisce anche un eccellente rapporto valore/prezzo, facilitando la scelta tra i vari allestimenti.

Jeep ha deciso di razionalizzare l’offerta dell’Avenger MY25, concentrandosi sulle esigenze primarie dei clienti con una strategia di pacchetti semplificata. I pacchetti Infotainment & Convenience Pack e Winter Pack sono disponibili per tutti gli allestimenti, mentre Leather Pack e Open-Air Sunroof sono riservati esclusivamente agli allestimenti Altitude e Summit, per consentire aggiornamenti personalizzati e adatti alle preferenze individuali.

Infine, per quanto riguarda la gamma cromatica, Jeep introduce una nuova tinta esclusiva: il grigio pastello “Storm”, una scelta elegante che sostituisce la precedente tonalità “Lake”. Questa nuova opzione aggiunge un tocco raffinato all’estetica avventurosa della Jeep Avenger MY25, rendendola ancora più attraente per gli appassionati di stile e innovazione.