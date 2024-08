Jimmy Sax: da oggi è disponibile in pre-order e in pre-save “MILLION MILES”

Il rinomato sassofonista internazionale, Jimmy Sax, ha entusiasmato i suoi fan annunciando il prossimo lancio del suo atteso album “Million Miles” il prossimo 6 settembre. Con una base di fan di oltre 1 milione e mezzo di seguaci e oltre mezzo miliardo di stream, Jimmy Sax è pronto a stupire ancora una volta con la sua musica emozionante e coinvolgente.

Il nuovo album, che contiene 10 brani inediti insieme alla cover di “Una Mattina” di Ludovico Einaudi, è già disponibile in pre-ordine e pre-save. L’artista ha anticipato l’uscita dell’album con i singoli “A Million Miles” con Steve Edwards e “Cesar”, quest’ultimo dedicato al suo primogenito e caratterizzato da un ritmo irresistibile che mescola sonorità funky ed electro.

Jimmy Sax, noto per le sue esibizioni coinvolgenti e carismatiche, ha conquistato il pubblico globale con successi come “No man no cry” e “Time”. Il suo talento lo ha portato a esibirsi in località prestigiose in tutto il mondo, raccogliendo consensi ovunque abbia suonato.

Attualmente impegnato nel Million Miles Summer Tour, Jimmy Sax si prepara a portare la sua musica in giro per l’Europa e a esibirsi in teatri di rinomanza come l’Olympia di Parigi. Con un tour che ha già registrato 150.000 presenze e concerti sold out, il sassofonista si conferma come una delle stelle più brillanti della scena musicale attuale.