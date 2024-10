“Joker: Folie à Deux”: fuori la colonna sonora ufficiale

La pellicola “Joker: Folie à Deux”, diretta da Todd Phillips e interpretata dal Premio Oscar Joaquin Phoenix e Lady Gaga, è ora nelle sale italiane distribuita da Warner Bros. Pictures. Oggi è uscita la colonna sonora ufficiale del film, disponibile su tutte le piattaforme digitali e in formato fisico, in esclusiva sullo store di Universal Music Italia, in formato LP colorato e CD.

La colonna sonora include brani interpretati da Joaquin Phoenix, Lady Gaga e Nick Cave, con cover di classici americani e il brano originale “Folie à Deux” di Lady Gaga. La superstar mondiale Lady Gaga ha anche pubblicato l’album ispirato al film e al personaggio di Harley Quinn intitolato “Harlequin”, disponibile ora sulle piattaforme digitali e in formato fisico dall’11 ottobre.

Sulla colonna sonora, il produttore musicale Jason Ruder afferma che “è un viaggio senza fiato che cattura l’essenza di una delle figure del pop più iconiche e versatili allo stesso tempo.” La stessa Lady Gaga ha re-immaginato molte delle cover presenti nel film, con due brani inediti.

Il film “Joker: Folie à Deux” vede ancora una volta Joaquin Phoenix nel ruolo di Arthur Fleck/Joker, al fianco di Lady Gaga. Il cast include anche i candidati all’Oscar Brendan Gleeson e Catherine Keener, insieme a Zazie Beetz.