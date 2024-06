Jovanotti: cinque nuovi appuntamenti con “PalaJova! 2025”

A poche settimane dall’annuncio del ritorno live di Lorenzo nei palazzetti, che ha fin da subito scatenato l’entusiasmo del pubblico, Trident Music, produttore del tour, ha svelato cinque nuovi appuntamenti per il PalaJova! 2025. Questo attesissimo tour farà tappa il 7 marzo 2025 alla Vitrifrigo Arena di Pesaro, il 28 e 29 marzo 2025 al Nelson Mandela Forum di Firenze, il 6 aprile 2025 all’Unipol Arena di Bologna e il 12 aprile 2025 all’Inalpi Arena di Torino.

L’aggiunta di queste nuove date è una risposta alla grandissima richiesta da parte dei fan, che non vedono l’ora di tornare a vivere l’energia e la magia dei concerti di Lorenzo. I biglietti per le nuove date saranno disponibili a partire dalle ore 14 del 19 giugno sui circuiti Ticketone e Ticketmaster, due delle principali piattaforme di vendita di biglietti in Italia.

Il PalaJova! 2025 si preannuncia come uno degli eventi musicali più significativi del prossimo anno, con una produzione curata nei minimi dettagli per offrire un’esperienza unica ai partecipanti. La radio ufficiale del tour sarà Radio Italia, storica emittente italiana sempre vicina agli eventi musicali di rilievo, mentre Frecciarossa, il treno ufficiale del PalaJova, garantirà gli spostamenti veloci e confortevoli per seguire Lorenzo nelle varie città italiane.

CALENDARIO IN AGGIORNAMENTO:

Pesaro @ Vitrifrigo Arena | 4-5 marzo 2025

Pesaro @ Vitrifrigo Arena | 7 marzo 2025 NUOVA DATA!

Milano @ Unipol Forum | 11-12-14-15-17-18 marzo 2025

Zurigo @ Hallenstadion | 20 marzo 2025

Firenze @ Nelson Mandela Forum | 22-23-25-26 marzo 2025

Firenze @ Nelson Mandela Forum | 28-29 marzo 2025 NUOVE DATE!

Bologna @ Unipol Arena | 3-5 aprile 2025

Bologna @ Unipol Arena | 6 aprile 2025 NUOVA DATA!

Torino @ Inalpi Arena | 9-10 aprile 2025

Torino @ Inalpi Arena | 12 aprile 2025 NUOVA DATA!

Roma @ Palazzo dello Sport | 22-23-25-26 aprile 2025