Jovanotti: primi 12 sold-out e nuove date del PalaJova! 2025

A pochi mesi dall’annuncio del ritorno live di Lorenzo nei palazzetti italiani, l’entusiasmo del pubblico non si è fatto attendere. Sono già arrivati i primi 12 SOLD-OUT del calendario: Milano (11, 12, 14 e 15 marzo, Unipol Forum), Firenze (22 e 23 marzo, Mandela Forum), Bologna (5 aprile, Unipol Arena), Torino (12 aprile, Inalpi Arena) e Roma (22, 23, 25 e 26 aprile, Palasport). Un successo travolgente che conferma l’incredibile affetto dei fan per l’artista.

Ma le buone notizie non finiscono qui: sono già disponibili in prevendita, sui circuiti Ticketone e Ticketmaster, i biglietti per cinque nuovi appuntamenti del PalaJova! 2025. Le nuove date annunciate sono il 13 aprile 2025 all’Inalpi Arena di Torino, il 28 e 29 aprile 2025 al Palasport di Roma e il 5 e 6 maggio 2025 all’Unipol Forum di Milano.

Axell sarà il protagonista dell’opening act di ogni show. L’artista senegalese, classe 2000, è uno dei talenti emergenti della scena urban italiana, sotto l’etichetta Sto Records dal 2021. Dopo aver esordito con una serie di singoli di successo, ha pubblicato nel luglio 2024 il suo primo EP Energy Kill Dem, consolidando la sua presenza nel panorama musicale.

Il ritorno di Lorenzo si preannuncia dunque un evento imperdibile, con uno show esplosivo che unirà la musica travolgente dell’artista italiano con il sound fresco e innovativo di Axell.