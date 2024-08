KATY PERRY: fuori oggi il nuovo singolo “LIFETIMES”

La superstar globale Katy Perry ha fatto il suo ritorno trionfale con il rilascio del suo nuovo singolo, “LIFETIMES”. Questo brano potente riflette sull’infinità dell’amore e fa parte del suo prossimo album inedito, “143”, in uscita il 20 settembre per Capitol Records.

Il singolo “LIFETIMES” è ora disponibile su tutte le piattaforme digitali, insieme al suo videoclip ufficiale diretto da Stillz e girato nella bellissima Ibiza, Spagna. La premiere del video è stata un successo e ha attirato l’attenzione dei fan in tutto il mondo.

Katy Perry ha condiviso che “LIFETIMES” parla dell’amore eterno e dell’importanza di trovare la vera anima gemella nella propria vita, che può assumere molte forme diverse. Questo brano è stato scritto insieme alla sua collaboratrice di lunga data, Sarah Hudson, e al talentuoso Vaughn Oliver.

Oltre al singolo, i fan possono già preordinare l’album “143” in varie edizioni speciali, tra cui vinili colorati, CD con bonus track, e musicassette. L’album promette di essere un ritorno audace e affascinante per Katy Perry, con motivanti inni pop che cattureranno il cuore dei suoi ammiratori.

Non solo la carriera musicale di Katy Perry è stata di successo, ma l’artista ha anche dimostrato il suo impegno per varie cause filantropiche. Oltre a essere Goodwill Ambassador dell’UNICEF, Katy ha dato voce ai diritti dei bambini, all’uguaglianza LGBTQ+, e ha ricevuto numerosi premi per il suo lavoro umanitario.

Infine, Katy Perry sarà l’headliner al Rock in Rio in Brasile e al Telstra Pre-Game Entertainment del Toyota AFL Grand Final in Australia a settembre. Queste esibizioni saranno imperdibili per i fan dell’artista, che continua a dimostrare il suo talento e la sua passione per la musica e la beneficenza.