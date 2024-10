Kawasaki Ninja 1100SX 2025: l’evoluzione della Sport Tourer

Dopo il recente annuncio della Versys 1100, Kawasaki continua la sua espansione nel segmento delle Sport Tourer con la presentazione della nuova Ninja 1100SX 2025, una moto progettata per affrontare qualsiasi sfida, dai percorsi montani più impegnativi alle strade cittadine affollate.

Per il 2025, Kawasaki introduce un importante aggiornamento alla sua Ninja 1100SX. Il motore ora passa da 1043cc a 1099cc, offrendo una maggiore potenza e una coppia più robusta su tutti i regimi. Questo aggiornamento permette di mantenere la leadership nella categoria delle supersportive turistiche, migliorando al contempo la guidabilità grazie a rapporti del cambio più lunghi, specialmente in quinta e sesta marcia.

Uno degli aggiornamenti più apprezzati è il Kawasaki Quick Shifter (KQS), che ora consente cambi di marcia più fluidi e a regimi inferiori, a partire da 1500 giri/min, garantendo una guida confortevole sia in città che sulle lunghe tratte autostradali.

La comodità è al centro dell’esperienza di guida della Ninja 1100SX 2025. Kawasaki ha dotato la moto di una serie di optional di serie che rendono ogni viaggio un piacere per pilota e passeggero. Tra questi troviamo:

Porta USB-C al manubrio per ricaricare dispositivi in movimento.

al manubrio per ricaricare dispositivi in movimento. Cruise control per una guida rilassata nelle lunghe tratte.

per una guida rilassata nelle lunghe tratte. Power mode e controllo di trazione K-TRC , per adattare la moto a diverse condizioni di guida.

e controllo di trazione , per adattare la moto a diverse condizioni di guida. ABS Cornering di ultima generazione, che garantisce una frenata sicura anche in curva.

di ultima generazione, che garantisce una frenata sicura anche in curva. Freni potenziati con un nuovo disco posteriore che migliora la capacità di arresto.

Nonostante l’aumento di cilindrata e coppia, Kawasaki è riuscita a migliorare anche l’efficienza dei consumi, rendendo la Ninja 1100SX una moto adatta anche ai lunghi viaggi.

Kawasaki ha scelto per il primo equipaggiamento i più recenti Bridgestone Battlax S23, pneumatici che offrono un’aderenza superiore e prestazioni elevate in qualsiasi condizione, migliorando così la sicurezza e il comfort di guida.

La Ninja 1100SX debutta anche nella sua versione SE, che introduce importanti novità dal punto di vista ciclistico e del sistema frenante. La versione SE è equipaggiata con un impianto frenante firmato Brembo, con pompa radiale, dischi freno di alta qualità, tubi in treccia e pinze radiali monoblocco M4.32. Inoltre, l’ammortizzatore posteriore Öhlins S46 con regolazione remota del precarico assicura un controllo perfetto della moto in ogni situazione. Per un tocco finale, la versione SE include anche manopole riscaldate di serie, rendendo la guida più piacevole anche nelle giornate più fredde.

Entrambe le versioni della Ninja 1100SX sono dotate dell’esclusiva app Rideology di Kawasaki, che consente ai piloti di regolare i settaggi della moto e monitorare le informazioni del veicolo direttamente dallo smartphone. Per il 2025, l’app introduce anche il comando vocale, permettendo un’interazione ancora più intuitiva tra pilota e moto.

Sportiva o turistica, la nuova Ninja 1100SX è progettata per rispondere a ogni esigenza. Dai parabrezza regolabili in altezza alle valigie laterali in tinta, Kawasaki offre una serie di accessori personalizzabili che possono essere ordinati direttamente presso i concessionari ufficiali.

Con un mix perfetto di prestazioni, tecnologia e comfort, la Ninja 1100SX 2025 è pronta a ridefinire lo standard delle Sport Tourer, offrendo un’esperienza di guida senza compromessi.