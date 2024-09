Kendrick Lamar al Super Bowl 2025: un’esibizione da non perdere

Il rapper vincitore del Premio Pulitzer Kendrick Lamar sarà il protagonista dell’attesissimo “Apple Music Half-Time Show” al prossimo Super Bowl LIX, che si terrà il 9 febbraio 2025 a New Orleans. La notizia è stata annunciata direttamente dall’artista tramite i suoi canali social, creando grande attesa e entusiasmo tra i fan.

“La musica rap è ancora il genere di maggior impatto ad oggi. E io sarò lì a ricordare al mondo perché,” ha dichiarato Kendrick Lamar. “Hanno preso quello giusto.” A confermare l’importanza di questa scelta è anche il fondatore di Roc Nation, Shawn “Jay-Z” Carter, che ha elogiato le capacità artistiche e l’influenza culturale di Lamar, definendolo un artista unico nella sua generazione.

Quest’anno ha visto Kendrick Lamar raggiungere il n.1 della classifica americana Billboard Hot 100 con il singolo “Not Like Us”, confermando la sua costante presenza nell’industria musicale. Con una carriera che spazia da successi come “Good Kid, M.A.A.D. City” e “To Pimp A Butterfly” a collaborazioni di successo come la colonna sonora di “BLACK PANTHER”, Lamar ha dimostrato di essere un artista poliedrico e innovativo.

Da tutti considerato come il nuovo Re della West Coast, Kendrick Lamar è l’MC in grado di rendere la musica hip-hop una vera forma d’arte, parlando di razzismo e tensioni sociali nei suoi testi. Cresciuto a Compton con il mito di artisti del calibro di JAY-Z, Eminem e 2Pac, Lamar ha saputo ritagliarsi uno spazio unico nell’industria musicale internazionale. I suoi successi, i suoi premi Grammy e il riconoscimento del Premio Pulitzer per l’album “DAMN.” lo pongono tra gli artisti più influenti e rispettati del panorama musicale contemporaneo.

Con una carriera costellata di successi e riconoscimenti, Kendrick Lamar si prepara a regalare al pubblico un’esibizione indimenticabile al Super Bowl 2025, confermando ancora una volta il suo talento e la sua capacità di influenzare la cultura globale. Un’appuntamento da non perdere per tutti gli amanti della musica e dell’arte.