KENDRICK LAMAR: numeri record per l’album “GNX”

Kendrick Lamar, celebre vincitore del Premio Pulitzer, ha sorpreso i fan venerdì scorso rilasciando il suo sesto album in studio, “GNX”. In sole 48 ore, l’album ha raggiunto una cifra record di oltre 100 milioni di stream su Spotify, dominando le classifiche globali con i suoi brani. Con due collaborazioni con la superstar SZA nei brani “luther” e “gloria”, l’album presenta dodici tracce inedite e vanta la produzione non solo di Lamar ma anche di Jack Antonoff, Best Kept Secret, Dahi, Mustard e Sounwave.

“La musica rap è ancora il genere di maggior impatto ad oggi. E io sarò lì a ricordare al mondo perché” – ha dichiarato Kendrick Lamar.

Inoltre, Lamar ha ottenuto ben sette nomination ai prossimi Grammy Awards, di cui cinque grazie al brano “Not Like Us” uscito quest’estate e arrivato direttamente al numero uno della classifica americana Billboard Hot 100. Il singolo è parte della serie di dissing contro il collega Drake, evidenziando il talento e l’umorismo di Lamar come paroliere.

Il talento di Kendrick Lamar si esprimerà non solo attraverso la sua musica, ma anche sul palco dell’Half-Time Show del Super Bowl LIX il prossimo 9 febbraio 2025 a New Orleans. Lamar sarà l’artista protagonista dell’evento, annunciato attraverso i social, confermando così il suo status di performer unico e influente nella cultura hip-hop.

Considerato il nuovo Re della West Coast, Kendrick Lamar ha reso la musica hip-hop una vera forma d’arte, affrontando temi come il razzismo e le tensioni sociali nei suoi testi. Con numerosi successi alle spalle, Lamar ha vinto 17 Grammy Awards e venduto oltre 100 milioni di dischi in tutto il mondo.