KINA: fuori adesso il nuovo singolo “I JUST WANT YOU” insieme a Trevor Daniel

Kina, il talentuoso artista italiano che ha conquistato il cuore di milioni di persone con il brano originale “GET YOU THE MOON”, è tornato sulla scena musicale con un nuovo singolo emozionante intitolato “I Just Want You”. Questa volta, Kina collabora con la star internazionale Trevor Daniel, creando un brano intimo e carico di sentimento che sicuramente conquisterà i fan di entrambi gli artisti.

“Mi sono divertito tanto a lavorare a “I Just Want You” con Trevor Daniel. È venuto tutto in modo naturale, abbiamo semplicemente lasciato fluire le emozioni e costruito la traccia attorno a quella sensazione semplice, quasi grezza, di desiderio”, spiega Kina.

“I Just Want You” è una canzone che parla del desiderio viscerale di amare ed essere amati, unendo la riconoscibile produzione di Kina alla voce soul di Trevor Daniel. Insieme, i due artisti mostrano la loro vulnerabilità in modo profondo ed autentico, regalando ai loro fan un’esperienza musicale unica e coinvolgente.

**Kina, originario di Acerra vicino a Napoli, ha conquistato il panorama musicale internazionale con la sua musica che trasmette atmosfere malinconiche e rilassanti. Ha ottenuto più di 20 dischi di platino, accumulando oltre 50 miliardi di visualizzazioni su TikTok, 15 miliardi di views su YouTube e 7 milioni su Shazam.**

Con il successo straordinario di “GET YOU THE MOON”, Kina è diventato il primo artista italiano a raggiungere un miliardo di streaming su Spotify. Il suo percorso artistico è stato caratterizzato da una crescita costante e da una diffusione globale delle sue produzioni musicali che hanno toccato il cuore di milioni di persone in tutto il mondo.

Non solo un talentuoso musicista, Kina è anche un produttore di successo che ha saputo conquistare il pubblico con il suo stile unico e coinvolgente. Attualmente divide la sua vita tra Lisbona e Los Angeles, continuando a lavorare su nuove tracce che sicuramente stupiranno ed emozioneranno i suoi fan.