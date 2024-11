KINTO e Lega Serie A: una partnership sostenibile e innovativa che continua

Prosegue la collaborazione tra KINTO, il brand globale del Gruppo Toyota dedicato ai servizi di mobilità, e la Lega Serie A. Anche per la stagione 2024/2025, KINTO sarà l’“Official Mobility Provider” di tutti gli eventi sportivi organizzati dalla Lega Serie A, con l’obiettivo di promuovere una mobilità sempre più sostenibile e innovativa.

Per sostenere gli spostamenti durante gli eventi, KINTO metterà a disposizione una flotta composta da 10 vetture elettrificate Toyota e Lexus con tecnologia Full Hybrid. Queste vetture rappresentano un passo concreto verso una mobilità più rispettosa dell’ambiente, grazie alle loro alte prestazioni combinate con consumi ridotti e minime emissioni. In particolare, le emissioni di NOx sono inferiori del 90% rispetto ai limiti di legge, mentre in città le auto garantiscono oltre il 50% del tempo di percorrenza a zero emissioni, contribuendo in modo significativo alla riduzione dell’inquinamento urbano.

In occasione della Finale di Coppa Italia Frecciarossa, che si terrà a Roma, KINTO e Lega Serie A collaboreranno nuovamente per realizzare iniziative di Corporate Social Responsibility legate alla mobilità green e alla sostenibilità ambientale. Questo impegno dimostra come la partnership non si limiti agli aspetti logistici, ma punti anche a sensibilizzare il pubblico su temi fondamentali come la tutela dell’ambiente e l’innovazione sostenibile.

Mauro Caruccio, CEO e Chairman di KINTO Italia e CEO di Toyota Financial Services Italia, ha ribadito il valore di questa collaborazione, sottolineando come essa rappresenti un perfetto connubio tra mobilità sostenibile e valori dello sport:

“Essere Official Mobility Provider di Lega Serie A per il quinto anno consecutivo ribadisce la volontà e l’impegno del Gruppo Toyota di offrire soluzioni di mobilità sostenibili e inclusive che sono perfettamente in linea con i valori del mondo dello sport. Con questo obiettivo, KINTO mette a disposizione di Lega Serie A vetture elettrificate Toyota e Lexus a bassissime emissioni e ad alta efficienza energetica, proponendo al contempo un’offerta integrata di servizi di mobilità innovativi e completamente digitali”.