KTM: ecco le nuove 125 ENDURO R e 390 ENDURO R

KTM amplia la sua gamma di moto con l’introduzione delle nuove 125 ENDURO R e 390 ENDURO R, modelli che segnano l’ingresso nel segmento delle Dual-Sport di piccola cilindrata. Questi nuovi modelli si affiancano all’iconica KTM 690 ENDURO R e sono progettati per eccellere sia in città che nei percorsi off-road più estremi.

Le nuove 125 ENDURO R e 390 ENDURO R presentano un profilo snello e compatto, grazie al serbatoio in metallo da 9 litri e ai convogliatori minimalisti. Questa configurazione facilita la guida in piedi, un elemento cruciale per affrontare i terreni più impegnativi. La ciclistica robusta è basata su un telaio a traliccio in acciaio verniciato a polvere arancione, progettato per massimizzare stabilità e resistenza. Inoltre, il nuovo design include un telaietto posteriore imbullonato, specificamente concepito per l’uso fuoristrada.

Entrambi i modelli sono equipaggiati con una forcella WP APEX da 43 mm a cartuccia aperta, con un’escursione di 230 mm. La forcella della 390 ENDURO R è completamente regolabile, mentre quella della 125 ENDURO R offre un setup non regolabile. Al posteriore, un monoammortizzatore WP APEX assicura prestazioni elevate, con regolazioni differenziate tra i due modelli. Le ruote a raggi da 21” all’anteriore e 18” al posteriore, abbinate agli pneumatici Metzeler Karoo 4, garantiscono aderenza e controllo su ogni tipo di terreno.

I nuovi modelli sono spinti da motori monocilindrici di nuova generazione LC4c, conformi alla normativa EURO 5+. La 390 ENDURO R è dotata di un motore bialbero da 399 cc, mentre la 125 ENDURO R utilizza una configurazione monoalbero, più semplice e leggera. Entrambe le moto offrono un comando ride-by-wire e una frizione antisaltellamento PASC per una gestione ottimale della potenza. La manutenzione è stata ottimizzata, con intervalli di controllo delle valvole ogni 20.000 km.

Le ENDURO R includono un sistema ABS Bosch 10.3MB a due canali, con modalità Offroad che rimane attiva anche dopo lo spegnimento della moto. La 390 ENDURO R offre inoltre due modalità di guida, STREET e OFFROAD, per adattarsi a ogni esigenza. Il Controllo di Trazione Cornering (MTC) è completamente disattivabile, mentre diverse opzioni di ABS garantiscono sicurezza in ogni condizione.

Un nuovo cruscotto TFT da 4,2 pollici offre una visualizzazione chiara e intuitiva delle informazioni essenziali. Grazie all’app KTM Connect, i piloti possono accedere a funzionalità come navigazione turn-by-turn, gestione musicale e controllo remoto del telefono. I comandi sul manubrio, ridisegnati e retroilluminati, rendono l’interazione con il sistema semplice e immediata.

Le nuove KTM 125 ENDURO R e KTM 390 ENDURO R saranno disponibili presso i concessionari ufficiali a partire da marzo 2025, con prezzi rispettivamente di 5.730 euro e 6.780 euro.