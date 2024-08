L’ ELECTRIC SOUND VILLAGE arriva a “Cremona Musica 2024”

Dal 27 al 29 settembre, le Fiere di Cremona si preparano ad accogliere un evento unico nel suo genere: l’ Electric Sound Village. Questo nuovo spazio dedicato alla liuteria elettrica, chitarre vintage e storia della musica rock promette di deliziare gli amanti della musica con una combinazione di tradizione, innovazione e talento.

La fiera metterà in primo piano la liuteria elettrica artigianale di alta gamma, con la sua espressività e originalità, insieme agli artigiani del suono che presentano amplificatori, cavi, pedali di espressione e tecnologie all’avanguardia. Gli strumenti vintage avranno un posto d’onore, raccontando la loro evoluzione nel corso degli anni e diventando oggetti da collezione imprescindibili.

Ma la vera star dell’evento sarà la storia della musica rock degli ultimi 70 anni, con le sue influenze e sfumature che hanno plasmato intere generazioni. Attraverso esposizioni di oggetti appartenuti a grandi band e musicisti, i visitatori potranno immergersi in un viaggio che mescola suoni iconici con eventi sociali e culturali di rilievo.

Gli espositori offriranno contenuti approfonditi per permettere al pubblico di conoscere meglio il mondo della liuteria e della musica rock, mentre gli strumenti potranno essere testati in cabine insonorizzate con amplificatori valvolari. Inoltre, le breve esibizioni musicali garantiranno un’esperienza coinvolgente per tutti i presenti, anticipando uno spazio dedicato nella prossima edizione.

Un momento imperdibile sarà l’incontro tra chitarra elettrica e strumenti di liuteria classica, che si terrà in uno speciale show il 29 settembre con musicisti di talento come Giuseppe Scarpato, Lena Yokoyama e Alessandro Copia. Questa performance unica promette di accendere un dialogo creativo e innovativo, rappresentando uno dei momenti clou della manifestazione.