La 33 Stradale al banco di prova di Valtteri Bottas

Valtteri Bottas, pilota di Formula 1 e appassionato cliente Alfa Romeo, ha vissuto un’esperienza unica al Centro Sperimentale di Balocco (VC), testando il “prototipo 00” della nuova Alfa Romeo 33 Stradale. L’evento ha rappresentato un momento cruciale nello sviluppo di questa fuoriserie, nata per offrire un’esperienza di guida senza precedenti.

L’iconico circuito di Balocco, simbolo delle prestazioni Alfa Romeo dal 1962, è stato il teatro perfetto per questo test esclusivo. La squadra di ingegneri Alfa Romeo ha organizzato una sessione dettagliata con prove su bilanciamento, sistema frenante e road handling, confermando l’ambizioso obiettivo del progetto: offrire la miglior esperienza di guida nella sua categoria.

Dopo un giro di ricognizione a bordo di una Giulia GTAm, Bottas è passato al volante della 33 Stradale, descrivendola come un’auto intuitiva e immediatamente comprensibile. “L’auto ti mette subito a tuo agio: estremamente reattiva e precisa. Il feeling è immediato e non serve essere un pilota di F1 per percepirlo” ha dichiarato il finlandese.

La 33 Stradale monta un motore V6 biturbo da 3.0 litri, capace di erogare oltre 620 CV. Con un’accelerazione da 0 a 100 km/h in meno di 3 secondi e una velocità massima di 333 km/h, rappresenta l’apice della tecnologia Alfa Romeo. Le modalità di guida Strada e Pista consentono di adattare la vettura a diverse esigenze: dalla fluidità del comfort quotidiano all’adrenalina della guida estrema.

Bottas ha apprezzato particolarmente la modalità Pista, testandone il potenziale grazie alla procedura di “Partenza Veloce”, che massimizza accelerazione e stabilità. Inoltre, con il controllo della trazione disattivato, il pilota ha spinto la vettura al limite, lodando la combinazione tra prestazioni da supercar e facilità di guida.

Il pilota ha elogiato l’essenzialità dell’abitacolo, concepito per il massimo coinvolgimento del guidatore, e il sound del V6 biturbo, definendolo una “sinfonia meccanica”. La dinamica della 33 Stradale è garantita da sospensioni attive avanzate e da un sistema frenante Alfa Romeo Brake-By-Wire, capace di fermare la vettura da 100 km/h a 0 in meno di 33 metri.

I freni in carbon-ceramica Brembo offrono una reattività eccezionale e resistenza al calore, sottolineando l’impegno di Alfa Romeo nella ricerca della perfezione tecnica.

Valtteri Bottas non è nuovo al mondo Alfa Romeo. Proprietario di una Giulia GTAm, il pilota è entrato a far parte della “Tribe” Alfa Romeo e ora del ristretto “club 33”. “Configurarla con la ‘bottega Alfa Romeo’ è stato coinvolgente, ma testarla oggi è stato emozionante. Non vedo l’ora che la mia 33 Stradale sia pronta!” ha dichiarato entusiasta.

L’evento si è concluso con un test della Junior 280 Veloce, la nuova compatta sportiva elettrica di Alfa Romeo. Anche in questa prova, Bottas ha riscontrato l’eccellenza della dinamica di guida, dimostrando che la tradizione Alfa Romeo si estende a ogni segmento, dalla fuoriserie alla mobilità sostenibile.