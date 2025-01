La cancellazione intelligente del rumore sale a bordo di OMODA 7

In un’era in cui le automobili hanno superato il ruolo di semplici mezzi di trasporto, evolvendosi in un “terzo spazio” abitativo, i nuovi LOHAS (Lifestyle of Health and Sustainability) nutrono aspettative elevate per le loro esigenze di mobilità. Che si tratti di brevi spostamenti quotidiani o di lunghi viaggi, questi utenti cercano veicoli che riflettano i loro gusti e il loro stile di vita, garantendo un’esperienza di guida confortevole e rilassante. Con questo in mente, OMODA & JAECOO ha sviluppato il suo secondo modello globale, l’OMODA 7, progettato specificamente per soddisfare queste richieste.

Grazie alla tecnologia di riduzione del rumore, l’OMODA 7 offre un abitacolo ultra-silenzioso, unico nella sua categoria, capace di isolare efficacemente i rumori esterni e fornire uno spazio straordinariamente tranquillo e confortevole. Questo permette di trasformare ogni viaggio in un’esperienza di qualità superiore.

Con la sua avanzata tecnologia di riduzione del rumore, l’OMODA 7 rappresenta il veicolo ideale per coloro che abbracciano lo stile di vita LOHAS. Questo SUV riesce ad adattarsi perfettamente ai vari scenari della vita quotidiana, fornendo una mobilità di alta qualità.

Dopo una lunga giornata di lavoro, i LOHAS possono trovare rifugio a bordo dell’OMODA 7. Il vetro insonorizzato a doppio strato elimina rapidamente i rumori della città, mentre i sedili ergonomici offrono il supporto necessario per alleviare la stanchezza. La tecnologia di cancellazione del rumore del motore (ENC) neutralizza immediatamente i rumori a bassa frequenza, permettendo al conducente di godersi la tranquillità del viaggio verso casa.

Dopo l’attività fisica, i LOHAS possono rilassarsi sul sedile VIP dell’OMODA 7. I rumori esterni vengono bloccati, e con un semplice tocco, possono regolare il sedile per ottenere il massimo comfort. Il poggiagambe lussuoso e la funzione di massaggio del sedile, insieme a una temperatura ideale, contribuiscono a rilassare i muscoli affaticati. La musica soft e l’illuminazione ambientale creano un’atmosfera rilassante, permettendo di recuperare energie velocemente.

Mentre si percorre una strada panoramica al tramonto, l’OMODA 7 riduce efficacemente i rumori del vento e delle ruote grazie al suo pacchetto acustico e ai pneumatici a bassa rumorosità. La musica all’interno dell’auto si mescola armoniosamente con il tramonto, offrendo un viaggio romantico e tranquillo.

L’OMODA 7 si distingue per il suo abitacolo silenzioso grazie alla tecnologia all’avanguardia di OMODA & JAECOO. Il sistema idraulico di supporto del motore a doppia camera riduce efficacemente le vibrazioni del motore, diminuendo del 30% l’energia delle vibrazioni. Questo sistema rappresenta la prima linea di difesa contro i rumori esterni.

Il SUV è inoltre dotato di tecnologia di cancellazione intelligente del rumore ENC, paragonabile a quella delle cuffie Bluetooth di alta qualità. Mirando alle basse frequenze (20-250 Hz), il sistema ENC sopprime fino a 4 dB di rumore, superando i sistemi simili della stessa categoria. Sensori ad alta precisione raccolgono i dati sul rumore del motore, che vengono trasmessi al sistema di analisi intelligente. Algoritmi ottimizzati calcolano le onde di interferenza necessarie, producendo onde che annullano il rumore del motore in pochi millisecondi.

Il comfort a bordo è ulteriormente garantito dal sistema di ammortizzazione del telaio, dotato di ammortizzatori idraulici ad alte prestazioni e boccole idrauliche delle sospensioni. Questi componenti monitorano le condizioni della strada in tempo reale, assorbendo e convertendo l’energia delle vibrazioni. Il parabrezza acustico e le vetrature a doppio strato offrono un ulteriore livello di silenziosità e sicurezza, bloccando efficacemente i rumori esterni e garantendo un ambiente tranquillo all’interno dell’auto.

OMODA 7 utilizza pneumatici a bassa rumorosità di rotolamento e 24 materiali insonorizzanti posizionati strategicamente, formando un sistema completo di riduzione del rumore. I test professionali dimostrano che l’effetto complessivo supera i 10 dB, assicurando uno spazio tranquillo in ogni situazione di guida, dall’avvio a freddo alla guida e al parcheggio.