La Fiat Grande Panda ottiene il “Carwow of the Year Award 2025”

Presentata in anteprima al pubblico lo scorso luglio, durante le celebrazioni per il 125° anniversario di FIAT, la nuova Grande Panda ha già conquistato un importante riconoscimento: il prestigioso “Carwow of the Year Award 2025” nella categoria “Car Anticipation”. Questo premio internazionale, che seleziona i migliori modelli in dieci diverse categorie, celebra l’innovazione e l’eccellenza nel settore automobilistico.

La Grande Panda si è distinta per il suo look audace e innovativo, come sottolineato da Daniel Hohmeyer, membro della giuria del premio: “La Grande Panda apre la strada a una famiglia di modelli completamente nuova per FIAT. Il look fresco e spigoloso e i fari pixel-look sono molto promettenti. Quindi, ci sono buone probabilità che continui l’era di successo della Panda.”

Questo nuovo modello rappresenta un equilibrio perfetto tra tradizione e modernità, unendo sostenibilità, comfort e accessibilità. Il design compatto e funzionale della Grande Panda la rende la scelta ideale per la mobilità urbana contemporanea, mantenendo l’inconfondibile tocco dell’eccellenza italiana.

Fiat Grande Panda si distingue non solo per il design, ma anche per il suo impegno verso un futuro più sostenibile. Gli interni sono realizzati con materiali riciclati, offrendo una soluzione ecologica senza compromettere stile e comfort. Inoltre, una delle innovazioni più pratiche è l’introduzione di un cavo di ricarica a spirale situato nel cofano, che rende più agevole il processo di ricarica, soprattutto per i modelli elettrici.

Con una lunghezza di 3,99 metri, la Grande Panda offre spazio sufficiente per cinque passeggeri, dimostrandosi un’auto versatile e funzionale. Disponibile in versione ibrida e 100% elettrica, il nuovo modello inaugura una famiglia di veicoli che ridefiniranno il concetto di mobilità accessibile, confermando FIAT come un punto di riferimento nel panorama automobilistico internazionale.