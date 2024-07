La Milano Music Week 2024: a novembre l’ottava edizione

La Milano Music Week è pronta a tornare a Milano per la sua ottava edizione, che si terrà dal 18 al 24 novembre 2024. Questa settimana speciale trasformerà la città nel cuore della musica italiana, offrendo una varietà di eventi che vanno dai concerti ai dj set, dalle interviste con gli artisti ai workshop formativi.

Organizzata dal Comune di Milano, in collaborazione con importanti entità come Assoconcerti, Assomusica, FIMI, NUOVO IMAIE e SIAE, la Milano Music Week è un evento imperdibile per tutti gli appassionati di musica. Quest’anno, il distretto principale sarà nel centro della città, con il Castello Sforzesco come headquarter. Parco Sempione e altre prestigiose location ospiteranno una moltitudine di eventi diurni e serali.

La manifestazione è nota per i suoi workshop e panel informativi, la presenza di artisti italiani e internazionali e la collaborazione con diverse realtà del settore musicale. Gli appuntamenti proposti coprono tutti gli aspetti della filiera musicale, coinvolgendo artisti, autori, case discografiche, editori, formatori, promoter e molte altre figure chiave.

Per coloro che desiderano proporre un evento durante la Milano Music Week, c’è la possibilità di compilare un modulo online entro il 14 ottobre 2024. Le proposte selezionate per il programma ufficiale verranno comunicate entro il 31 ottobre. Quest’anno, l’obiettivo della manifestazione è rendere l’esperienza musicale ancora più accessibile e coinvolgente per un pubblico più ampio.

La Milano Music Week non è solo un’occasione per i professionisti del settore musicale di incontrarsi e collaborare, ma anche un’opportunità per i fan di avvicinarsi ai propri idoli attraverso incontri esclusivi e showcase. Con la partecipazione di partner storici come A.F.I., EMusa, FEM, PMI, SCF ed Evolution, l’evento promette di offrire un’esperienza unica e coinvolgente per tutti gli appassionati di musica.