LADY GAGA annuncia il settimo album in studio “MAYHEM”

Lady Gaga, una delle artiste con più copie vendute di tutti i tempi, ha finalmente svelato il titolo e la copertina del suo settimo album in studio, “MAYHEM”, in uscita in tutto il mondo il 7 marzo. Dopo il successo straordinario del singolo “Die with a Smile” con Bruno Mars, rimasto per oltre 100 giorni al n. 1 della classifica globale di Spotify, i fan sono impazienti di ascoltare il nuovo materiale dell’icona musicale.

“L’album è nato dal mio timore di tornare alla musica pop che i miei primi fan amavano,” ha dichiarato Lady Gaga. “Lungi dall’essere un ritorno nostalgico, ‘MAYHEM’ reinventa il suo sound iniziale con un approccio caleidoscopico che attinge dal suo vasto repertorio, abbracciando al contempo una prospettiva artistica fresca e senza paura.”

Il progetto, composto da 14 tracce, include le canzoni già pubblicate “Disease” e “Die With a Smile” con Bruno Mars, ed è stato prodotto da Gaga, Michael Polansky, e Andrew Watt.

Gaga premierà il terzo singolo e il relativo video musicale il 2 febbraio, durante una pausa pubblicitaria dei GRAMMY Awards® 2025. La tracklist completa dell’album sarà rivelata più avanti. Prima dei Grammy, Lady Gaga si esibirà al FireAid il 30 gennaio, per beneficiare delle persone e delle comunità colpite dagli incendi di Los Angeles, e il 17 marzo riceverà il premio iHeartRadio Innovator Award durante gli iHeartRadio Music Awards.

“‘MAYHEM’ è uno degli album più attesi dell’anno e non tradirà le aspettative”, ha dichiarato Gaga. Con un’ampia varietà di collaborazioni e un sound pop reinventato, l’artista si prepara a stupire i suoi fan e a conquistare nuovi ascoltatori in tutto il mondo.