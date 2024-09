Lady Gaga pubblica “Harlequin” ispirato al personaggio di Harley Quinn

Lady Gaga ha fatto un nuovo ritorno trionfale con il lancio del suo ultimo album, “Harlequin”. Con una carriera che vanta 170 milioni di copie vendute e 96 miliardi di streaming, accompagnati da 13 Grammy Awards e un Premio Oscar, Lady Gaga ha dimostrato ancora una volta la sua incredibile versatilità e talento.

L’album, ispirato al personaggio di Harley Quinn interpretato da Lady Gaga nel film “Joker-Folie à Deux”, è stato descritto come un viaggio senza fiato che cattura l’essenza di una delle figure pop più iconiche e versatili della storia. Co-prodotto esecutivamente da Lady Gaga e Michael Polansky, “Harlequin” trasporta gli ascoltatori in un’avventura musicale che esplora la complessità emotiva di una donna che prospera nel caos, senza limiti né definizioni.

“Harlequin” segna il ritorno di Lady Gaga al jazz dopo la scomparsa del suo storico collaboratore Tony Bennett. L’album rappresenta un tentativo di trasporre i classici americani in chiave moderna, reimmaginando e reinterpretando queste canzoni senza tempo. Con una rivisitazione moderna del pop d’epoca, “Harlequin” attraversa diversi stili musicali, attingendo a qualsiasi suono nella stanza e sfidando le etichette convenzionali della musica.

Dalle reinterpretazioni uniche di canzoni classiche a nuove composizioni originali, “Harlequin” offre un’esperienza musicale coinvolgente e audace. Brani come “Good Morning”, “Oh, When The Saints” e “Smile” catturano l’essenza ribelle e indomita di Harley Quinn, mentre “Gonna Build A Mountain” e “Close To You” esplorano la vulnerabilità e la resilienza della protagonista.

L’album è stato creato, eseguito e registrato tra Malibu e il famoso studio Palms di Las Vegas, mentre Lady Gaga completava la sua residenza Jazz & Piano nell’estate del 2024. Con la collaborazione di talentuosi musicisti e arrangiatori di livello mondiale, Gaga ha prodotto un lavoro che cattura lo spirito di Harley Quinn in ogni nota.

“Harlequin” è ora disponibile sulle piattaforme digitali, in attesa dell’uscita in formato fisico il 11 ottobre. Il film “Joker – Folie à Deux”, interpretato da Joaquin Phoenix e Lady Gaga, sarà nelle sale italiane a partire dal 2 ottobre, accompagnato dalla colonna sonora ufficiale.