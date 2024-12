L’Alfa Romeo 33 Stradale è “Supercar of the Year” agli Automobile Awards 2024

L’Alfa Romeo 33 Stradale è stata nominata “Supercar of the Year” agli Automobile Awards 2024, confermando il suo status di autentica opera d’arte su quattro ruote. A soli due anni dalla sua presentazione, questa supercar ha conquistato il cuore della giuria composta da esperti del settore e giornalisti dell’auto, prevalendo su altre prestigiose vetture italiane come la Maserati GT2 Stradale e la Ferrari F80.

La consegna del primo esemplare al primo dei 33 clienti del “Club 33” è imminente, e questo riconoscimento quale “Supercar of the Year” è la ciliegina sulla torta per un progetto che ha già ricevuto numerosi premi e riconoscimenti. La cerimonia di premiazione si è svolta nella prestigiosa cornice dell’Automobile Club de France a Parigi, confermando il valore e l’importanza di questa creazione italiana.

Tra i premi già ricevuti dalla 33 Stradale vi sono il “DreamCar2024” Quattroruote, il “Design Trophy” L’Automobile Magazine, il “Design Concept Award 2024” Concorso d’Eleganza Villa D’Este, il “Best in Classic 2024” Ruote Classiche, e ora il prestigioso titolo di “Supercar of the Year” agli Automobile Awards.

Questa vettura ha conquistato non solo gli esperti del settore e i collezionisti, ma anche gli amanti dell’automobilismo italiano, che apprezzano l’incredibile bellezza e la straordinaria performance della 33 Stradale. Con la sua linea mozzafiato e il suo spirito intramontabile, l’Alfa Romeo 33 Stradale si conferma come un’icona dell’automobilismo, un simbolo di eleganza e potenza che continua a catturare l’immaginazione di tutti gli appassionati di auto d’epoca e moderne.

La storia di questa supercar italiana è una storia di coraggio, passione e talento, che ha saputo conquistare il cuore di chiunque ami il mondo delle quattro ruote. La 33 Stradale è un’opera d’arte in movimento, un capolavoro su strada che continuerà a ispirare generazioni di appassionati per molto tempo a venire.