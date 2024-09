Lancia torna in Francia con la Nuova Ypsilon al “Chantilly Arts & Élégance Richard Mille 2024”

Lancia sarà protagonista al Chantilly Arts & Élégance Richard Mille 2024, uno dei prestigiosi eventi dedicati alla bellezza automobilistica che si terrà dal 12 al 15 settembre presso i giardini del castello di Chantilly. Lancia, celebre per l’eleganza e lo stile delle sue vetture, porterà in scena la Nuova Lancia Ypsilon, un’icona di design e innovazione.

“Per Lancia è un onore partecipare a quella che è una delle massime espressioni dell’eleganza e della bellezza automobilistica mondiale. Da sempre marchio iconico dell’eleganza italiana, Lancia non poteva mancare questo importante appuntamento proprio a poche settimane dal rientro del marchio nel paese.” – dichiara Charles Fuster, Head of Marketing and Communication del marchio Lancia.

La Nuova Lancia Ypsilon sarà esposta per la prima volta in Francia dopo la sua presentazione ufficiale avvenuta lo scorso luglio all’ambasciata Italiana a Parigi. Il modello sarà disponibile per test drive, permettendo ai visitatori di sperimentare il piacere di guida e l’eleganza senza tempo tipica di Lancia. Con una gamma completa, versatile ed efficiente, la Nuova Lancia Ypsilon si posiziona ai vertici del segmento B hatchback premium, offrendo tecnologia all’avanguardia e un design iconico. Oltre alla Nuova Lancia Ypsilon, Lancia esporrà anche la Lancia Pu+Ra HPE, il manifesto del marchio per i prossimi 10 anni, e la storica Lancia Stratos, un’icona del motorsport.

Con la partecipazione al Chantilly Arts & Élégance Richard Mille 2024, Lancia conferma il suo impegno verso l’innovazione, il design senza tempo e la sostenibilità, guardando al futuro con ambizione e determinazione.