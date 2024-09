Land Rover Classic: al debutto la Classic Defender V8 by Works Bespoke

Il viaggio nella storia iconica di Land Rover continua con l’arrivo della Classic Defender V8 by Works Bespoke, un capolavoro che unisce tradizione, lusso e potenza. Questo nuovo modello segna una tappa importante per Land Rover Classic, affermandosi come un veicolo esclusivo e realizzato con un’attenzione maniacale ai dettagli.

Ogni esemplare della Classic Defender V8 nasce da centinaia di ore di lavoro degli esperti tecnici di Land Rover Classic. Ogni veicolo proviene da esemplari originali prodotti tra il 2012 e il 2016, che vengono poi completamente rielaborati e aggiornati. Il risultato è un veicolo che mantiene intatta l’essenza della Defender classica, ma con tutte le innovazioni e miglioramenti per garantire longevità, resistenza e qualità senza compromessi.

Al cuore di questa straordinaria versione troviamo un motore Land Rover V8 a benzina da 5,0 litri, capace di erogare 405 CV, una potenza che dona a questi veicoli l’autenticità di un Classico Defender abbinata alla forza e alla performance di un V8 moderno. Questo motore, combinato alla trasmissione automatica ZF a otto rapporti, offre una guida fluida e potente, ideale sia per la città che per l’off-road. La speciale taratura delle sospensioni, sviluppata da Land Rover, garantisce tenuta di strada ottimale e comfort di guida superiore.

La Classic Defender V8 si distingue non solo per la sua potenza, ma anche per le numerose opzioni di personalizzazione. I clienti possono scegliere tra cerchi in lega Wolf da 16″ rifiniti in nero o pietra calcarea, oppure optare per i cerchi Sawtooth da 18″, con una finitura nera diamantata. Per gli amanti dell’avventura, è possibile aggiungere accessori come pedane laterali, portapacchi, gabbia Expedition, scala e verricello.

Il tetto può essere dotato di fari in stile classico o di una moderna light bar a LED, per garantire la massima visibilità in tutte le condizioni. Inoltre, ogni veicolo è equipaggiato con fari a LED di serie, combinabili con il pacchetto Heritage Lighting Pack o il Crystal Lighting Pack, offrendo così dettagli stilistici distintamente classici o moderni.

L’interno della Classic Defender V8 è un tributo all’iconica tradizione del modello, con un design che resta fedele all’estetica classica ma con un tocco di modernità. Ogni dettaglio viene personalizzato secondo le preferenze del cliente, garantendo che l’abitacolo sia non solo elegante, ma anche user-friendly. Le moderne tecnologie e caratteristiche sono accuratamente selezionate per migliorare l’esperienza di guida senza compromettere l’anima del veicolo.

Le prestazioni della Classic Defender V8 non si limitano solo al motore. Ogni veicolo è dotato di un sistema frenante Alcon a quattro pistoni, con dischi anteriori da 335 mm e posteriori da 300 mm, progettato per offrire una frenata eccellente, anche alle alte velocità. Inoltre, il Defender Suspension Upgrade Kit garantisce un comfort eccezionale sia su strada che in fuoristrada, grazie all’utilizzo di molle elicoidali Eibach, barre antirollio e ammortizzatori Bilstein, per una guida fluida e sicura in ogni condizione.

Il pubblico ha potuto ammirare per la prima volta la Classic Defender V8 by Works Bespoke al Goodwood Revival 2024, un evento che ha offerto ai potenziali clienti e agli appassionati l’opportunità di vedere da vicino questo veicolo straordinario. Durante l’evento, i membri del team Land Rover Classic erano presenti per discutere con gli appassionati e i potenziali acquirenti, illustrando tutti i dettagli che rendono la Classic Defender V8 un’autentica icona del fuoristrada.