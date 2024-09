Lapierre e Alpine: una nuova collaborazione per l’E-Mountain Bike GLP III SE 2024

Lapierre e Alpine, due icone del design e dell’ingegneria francese, hanno annunciato una nuova entusiasmante collaborazione che combina competenza tecnica e audacia con il lancio della mountain bike elettrica GLP III SE 2024. Questo modello di e-MTB, pensato per l’enduro a pedalata assistita, rappresenta l’ultima innovazione nel settore, unendo prestazioni elevate e uno stile distintivo.

La GLP III SE Alpine Edition si distingue immediatamente per il suo design audace, che riprende i colori iconici dell’A290_β, la show-car dell’Alpine A290. Questa city car sportiva 100% elettrica di Alpine, nota per il suo dinamismo e il design all’avanguardia, ha ispirato la nuova versione della mountain bike, evidenziando la sinergia tra i due marchi. Entrambi i brand, già partner dal 2022, condividono una visione comune di design innovativo e alte prestazioni, come dimostrato in precedenza con il lancio della bici da strada Aircode DRS SE Alpine Edition nell’aprile scorso.

La GLP III SE 2024 non è solo una questione di estetica. Questo modello è stato progettato per chi cerca una guida aggressiva e prestazioni superiori nelle competizioni. Grazie all’esclusivo concetto di “massa centralizzata”, la bicicletta garantisce un equilibrio perfetto e una maggiore stabilità durante la guida. Il telaio perimetrale in carbonio UD SLI offre una struttura leggera ma estremamente robusta, permettendo di affrontare con sicurezza anche i terreni più impegnativi.

Al centro dell’esperienza di guida della GLP III SE c’è il motore Bosch Performance CX RACE, uno dei più potenti e reattivi sul mercato. La nuova batteria Bosch PowerPack da 800 Wh estende il raggio d’azione, consentendo di spingersi oltre i limiti e affrontare lunghe distanze senza preoccupazioni.

La mountain bike è ulteriormente arricchita dalle sospensioni Fox Float Factory, che con la loro forcella da 38 mm offrono una sensibilità e una rigidità ottimali, migliorando il comfort e la precisione di guida. Le ruote MAVIC E-DEEMAX, con cerchi differenziati, sono studiate per massimizzare le prestazioni, garantendo una trazione eccellente e una resistenza superiore su tutti i tipi di terreno.

Con la GLP III SE 2024, Lapierre e Alpine continuano a spingersi oltre i confini dell’innovazione. Questo modello di e-MTB non solo incarna l’eccellenza tecnica e il design distintivo che caratterizzano entrambi i marchi, ma rappresenta anche un passo avanti significativo nel mondo delle biciclette elettriche. Per gli appassionati di mountain bike e per chi cerca un’esperienza di guida senza compromessi, la GLP III SE 2024 promette di offrire sensazioni forti e prestazioni di altissimo livello.