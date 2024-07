Le proposte di JBL e KENWOOD per il ritmo dell’estate

L’estate è finalmente arrivata e con essa l’opportunità di vivere ogni momento al massimo, accompagnati da una qualità audio eccezionale offerta da JBL e KENWOOD. Con speaker portatili e auricolari true wireless, potrai goderti la tua musica preferita ovunque tu vada, dalle feste in giardino alle giornate rilassanti in riva al mare.

Speaker Portatili JBL: musica in movimento

Il JBL Xtreme 4 è il compagno perfetto per le tue avventure estive. Con suono dinamico, certificazione di impermeabilità IP67, e una batteria fino a 24 ore di riproduzione continua, questo speaker offre prestazioni di alta qualità. Inoltre, potrai connetterlo ad altri diffusori per un’esperienza audio ancora più coinvolgente. Il JBL Go 4, invece, è compatto, colorato e resistente all’acqua, perfetto per essere portato ovunque con una batteria fino a 7 ore di autonomia.

Auricolari True Wireless JBL Live 3 Series: libertà senza fili

La nuova linea di auricolari JBL Live TWS 3 offre comfort e flessibilità con tre modelli diversi. Dotati di Hi-Res Audio e Bluetooth 5.3, questi auricolari offrono una qualità audio superiore e una maggiore durata della batteria. Disponibili in quattro colorazioni e impermeabili con certificazione IP55, gli auricolari JBL Live TWS 3 sono perfetti per chi cerca stile e prestazioni.

KENWOOD AS-P200BT Partyspeaker: un’esplosione di suono e luce

Il Partyspeaker KENWOOD AS-P200BT unisce prestazioni audio eccezionali a un design accattivante. Con un sistema a due vie di ultima generazione, batteria al litio e connettività Bluetooth, questo altoparlante è ideale per feste all’aperto. Con un’autonomia fino a 10 ore e uno spettacolo di luci personalizzabile, il KENWOOD AS-P200BT crea un’atmosfera unica per ogni occasione.