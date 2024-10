LELE BLADE: fuori domani “JET PRIVATO” feat. Luchè

Lele Blade ha finalmente svelato i dettagli del suo attesissimo nuovo album “CON I MIEI OCCHI”, previsto per il 25 ottobre sotto l’etichetta Warner Music Italy. Inoltre, per riscaldare i motori in vista del lancio dell’intero progetto, ha annunciato il singolo “JET PRIVATO” in collaborazione con Luchè, in uscita venerdì 18 ottobre.

Geolier, Simba La Rue, Niky Savage, Kid Yugi, Vale Lambo, Guè, Luchè, MV Killa, Yung Snapp sono solo alcuni degli eccezionali artisti che si uniranno a Lele Blade in questa esperienza musicale. L’album “CON I MIEI OCCHI” promette un mix di emozioni, stili e sonorità che stupiranno e appassioneranno i fan della scena urban italiana.

La tracklist dell’album include canzoni cariche di significato e energia, come “HEETS” con Geolier, “BAD MOOD” con Simba La Rue e “FAMM FA A ME” con MV Killa. Ogni traccia è il risultato di un lavoro meticoloso e appassionato, culminando in un’opera che riflette fedelmente l’essenza artistica di Lele Blade.

Lele Blade si presenta come uno degli artisti più riconoscibili dell’urban napoletano, grazie alla sua capacità di spaziare tra generi musicali diversi senza mai perdere la propria identità. Da tracce esplosive a pezzi più riflessivi, il rapper dimostra una versatilità e una tecnica straordinaria che lo contraddistinguono nel panorama musicale italiano.

In merito alla sua musica, Lele Blade afferma: “CON I MIEI OCCHI è un racconto del vissuto e del percorso che ho compiuto finora, in una continua ricerca di sperimentazione e contaminazione che ha da sempre caratterizzato la mia musica.”

Per gli appassionati, l’album sarà disponibile in diversi formati, tra cui il CD, il CD autografato e il vinile splatter rosso trasparente autografato, in esclusiva sullo shop di Warner Music Italy. Il pre-order è già attivo al link indicato nel comunicato.

Con un background musicale solido e una serie di successi alle spalle, Lele Blade si prepara a stupire ancora una volta i suoi fan con “CON I MIEI OCCHI”. Questo nuovo capitolo musicale promette di essere un viaggio emozionante attraverso le esperienze e le emozioni dell’artista, confermando il suo talento e la sua indiscussa presenza nella scena rap italiana.