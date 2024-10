LELE BLADE: fuori venerdì 25 ottobre “CON I MIEI OCCHI”

Il talentuoso artista napoletano Lele Blade ha confermato ufficialmente l’uscita del suo nuovo album intitolato “CON I MIEI OCCHI” per il 25 ottobre. Dopo aver fatto un’accalorata presentazione sul palco del Red Bull 64 Bars Live a Scampia, Lele Blade ha svelato i dettagli attesi da tutti i suoi fan.

“‘O disco nuovo è pronto, for ‘o 25 ‘e ottobre”. Queste sono state le parole con cui Lele Blade ha concluso la sua esibizione sul palco, generando grande attesa per il suo prossimo progetto musicale. L’album, prodotto da Warner Music Italy, promette di essere un’esplosione di stili e suoni che caratterizzano l’artista.

Il nuovo album rappresenta appieno la versatilità e l’unicità di Lele Blade, che si distingue per la sua capacità di passare da brani dalle sonorità trap e drill a pezzi più legati all’R&B, senza mai perdere la propria essenza artistica.

“CON I MIEI OCCHI” è un racconto del vissuto e del percorso che l’artista ha compiuto finora, in una continua ricerca di sperimentazione e contaminazione che ha da sempre caratterizzato la sua musica. Con questo nuovo lavoro in studio, Lele Blade mette in luce le sue abilità e conferma il suo posto di rilievo nella scena urban napoletana.

Il pre-order per l’album è già attivo, e sarà disponibile in diversi formati, tra cui CD, CD autografato e vinile splatter rosso trasparente autografato in esclusiva sullo shop di Warner Music Italy. Inoltre, il singolo “CONTIGO” ha anticipato l’uscita dell’album, mostrando la continua evoluzione artistica di Lele Blade.

Nato a Casoria, in provincia di Napoli, Alessandro Arena (nome di battesimo di Lele Blade) ha già all’attivo diversi progetti musicali di successo, che lo hanno consacrato come una delle voci più riconoscibili della scena hip hop italiana. Il suo percorso artistico è stato contraddistinto da collaborazioni importanti e da un costante desiderio di sperimentare e crescere musicalmente.

Con l’uscita imminente di “CON I MIEI OCCHI”, Lele Blade si prepara a conquistare nuovamente i cuori dei suoi fan e a lasciare un’impronta significativa nella scena musicale italiana.