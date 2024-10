Ligier: due nuovi modelli presentati al Mondial de l’Auto 2024

Ligier Group segna la sua presenza al Mondial de l’Automobile di Parigi, presentando due straordinarie anteprime mondiali che incarnano il futuro della mobilità sostenibile: la rinnovata JS50 e la versatile Myli 2025. Presentata anche l’inedita bici cargo Pulse 2, destinata unicamente al mercato B2B e appartenente alla linea Ligier Professional. Dopo otto anni di assenza, Ligier si riafferma come leader del settore dei quadricicli leggeri, portando innovazione, design moderno e una risposta concreta alle sfide ambientali e logistiche del nostro tempo.

“Ligier è sinonimo di innovazione e oggi siamo qui per mostrare come continuiamo a ridefinire la mobilità del futuro. I nuovi modelli che presentiamo al Mondial de l’Auto rappresentano una perfetta sintesi di tecnologia, design e praticità, con una particolare attenzione alla sostenibilità” ha dichiarato François Ligier.

Nuova JS50: l’auto che ridefinisce lo stile e la tecnologia

Uno dei momenti più attesi della conferenza è stato il lancio della nuova Ligier JS50, un’auto che promette di rivoluzionare il segmento dei quadricicli leggeri. Con un design completamente rinnovato e dotazioni tecnologiche all’avanguardia, la nuova JS50 non è solo un mezzo di trasporto, ma un vero e proprio stile di vita per i giovani e per chi cerca una soluzione di mobilità sicura e indipendente.

Disponibile in quattro allestimenti per il mercato italiano, la JS50 presenta un frontale sportivo e aggressivo, con fari Full LED, dotati di indicatore dinamico di direzione, e dettagli raffinati, come i cerchi da 16 pollici Ultimate nero opaco. Ma è all’interno che il modello brilla maggiormente: un cockpit digitale, sedili sportivi con cuciture a contrasto e un cruscotto impreziosito da dettagli in carbon look.

La tecnologia è al centro dell’esperienza di guida, con un tablet touch da 10 pollici compatibile con CarPlay e Android Auto, un sistema audio HIFI Pioneer 6.0 e la ricarica wireless per smartphone.

Dal punto di vista tecnico, la nuova JS50 offre due varianti: una da 8,28 kWh e una da 12,42 kWh che garantisce fino a 192 chilometri di autonomia (ciclo WMTC). Sarà disponibile anche una versione L7e, con velocità massima di 75 km/h, accessibile dai 16 anni con patente B o B1. Nella primavera del 2025, Ligier presenterà anche una variante con motorizzazione Diesel, conforme con le più recenti normative antinquinamento Euro 5+. Le prime consegne sono previste per novembre 2024, con ordini già aperti da ora.

Myli 2025: la mobilità intergenerazionale per tutti

Un altro protagonista dell’evento è stato il modello Myli 2025, che segna una nuova tappa per questo veicolo intergenerazionale, lanciato per la prima volta nel 2023. Myli 2025 si distingue per la sua eccezionale praticità, con una capacità di carico impressionante e una versatilità che lo rende ideale sia per i giovani che per gli adulti. Con un bagagliaio da 459 litri e una maneggevolezza eccezionale grazie al servosterzo – un’esclusiva Ligier nel segmento – Myli si adatta perfettamente alla vita quotidiana, dagli spostamenti urbani alle gite fuori porta.

Per il modello 2025, Ligier ha introdotto numerose novità, tra cui l’apertura elettrica del portellone, un doppio tergicristallo, nuovi sedili e rivestimenti interni, un Pack Connect che include la ricarica a induzione per smartphone e specchietti retrovisori con indicatori di direzione integrati. Anche Myli offre un’eccezionale autonomia elettrica, con due varianti: una da 8,28 kWh e una 12,42 kWh che permette di percorrere fino a 192 chilometri con una singola ricarica. Sarà inoltre disponibile, nel corso del 2025, anche una versione termica, Diesel 5+, per chi preferisce una soluzione più economica e altrettanto ecologica.

Il terzo grande annuncio della giornata ha riguardato la nuova bici cargo Pulse 2, un veicolo innovativo progettato per i professionisti delle consegne dell’ultimo miglio. Disponibile per il mercato B2B in due dimensioni (taglia S e taglia M), Pulse 2 è la soluzione ideale per chi cerca un mezzo di trasporto robusto, affidabile e rispettoso dell’ambiente, capace di trasportare fino a 150 kg di carico con un’autonomia di 40 chilometri.