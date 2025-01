LOLA YOUNG: il nuovo fenomeno musicale arriva dall’Inghilterra

La giovane artista londinese Lola Young sta conquistando il mondo della musica con il suo singolo “Messy”, che ha ricevuto elogi da artisti del calibro di Snoop Dogg, Tyler The Creator, e Michael Stipe dei R.E.M. Citata da artisti come SZA, nominata “Rising Star” ai BRITs e spesso paragonata ai talenti di Amy Winehouse, Adele e Lily Allen, Lola Young ha già accumulato oltre 1 miliardo di stream e continua a scalare le classifiche globali.

Il singolo “Messy” ha raggiunto un enorme successo in tutto il mondo, posizionandosi tra i brani più ascoltati su Spotify, diventando virale su TikTok e piazzandosi come il 4° brano più ricercato su Shazam. In Italia, la sua musica ha già conquistato le radio, diventando uno dei brani più trasmessi nel paese.

“Messy è un inno all’ADHD e mostra realmente tutto ciò che ho provato durante la mia ultima relazione amorosa, ma è anche molto di più, parla di come mi sento in generale: essere troppo incasinata un giorno e troppo pulita un altro, lottare per trovare quell’equilibrio in me stessa.”

Nel commentare il successo del singolo, Lola Young ha sottolineato l’importanza dell’autenticità e del punto di vista personale nell’attuale panorama musicale. Il suo nuovo album “This Wasn’t Meant For You Anyway” è stato accolto positivamente dalla critica e dai fan, riflettendo appieno la sua personalità fresca, audace e onesta.

“La musica è tutto per me, mi aiuta a cercare di dare un senso a me stessa e al mondo che mi circonda. Sono piuttosto senza speranza riguardo all’amore. Odio i fiori (a meno che non siano morti), non riesco a stare ferma per più di 10 minuti, ma riesco a capire il mio cuore e la mia mente attraverso la poesia e la melodia.”

Con uno stile musicale pop-rock anni ’80 che mette in luce la sua autenticità e vulnerabilità, Lola Young si distingue per la sua voce potente e magnetica che cattura l’attenzione di chiunque l’ascolti. Con un talento indiscusso e una personalità unica, Lola Young si conferma come una delle promesse più brillanti della scena musicale contemporanea.