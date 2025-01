MasterChef Italia: una puntata all’insegna della biodiversità e del green

È tempo di dimostrare crescita personale e determinazione a MasterChef Italia, dove la competizione si fa sempre più serrata. Giunti al giro di boa di questa stagione, i giudici Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli mettono alla prova gli aspiranti chef con sfide incentrate su temi cruciali come la biodiversità e la sostenibilità. L’appuntamento è per giovedì 16 gennaio, alle 21:15, in esclusiva su Sky Uno e in streaming su NOW.

La serata si apre con una Mystery Box all’insegna del risparmio energetico. Gli aspiranti chef dovranno cucinare utilizzando un tempo limitato di elettricità, una sfida che richiede ingegno e capacità di adattamento. Ma le sorprese non finiscono qui: ad arricchire l’episodio, due ospiti d’eccezione pronti a condividere la loro visione di una cucina rispettosa del territorio e delle materie prime.

Per l’Invention Test, entrerà in scena Franco Pepe, pluripremiato pizzaiolo del ristorante Pepe in Grani a Caiazzo (Caserta). Riconosciuto a livello mondiale e primo pizzaiolo italiano a essere nominato Cavaliere dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana, Pepe guiderà i concorrenti in una notte di lavoro tra impasti e lievitazioni, rivelando i segreti della sua celebre pizza fritta.

Lo Skill Test vedrà protagonista Pía León, eletta miglior chef donna del mondo nel 2021 dal World’s 50 Best Restaurant. Originaria del Perù, Pía León ha rivoluzionato la cucina sudamericana con la sua filosofia basata sulla biodiversità. Dopo aver diretto il ristorante Central, aperto con Virgilio Martinez, ha fondato il suo locale, Kjolle, dove celebra i sapori locali attraverso piatti composti da pochi ingredienti, ma ricchi di significato.

Per molti cuochi amatoriali, le prove di questa settimana rappresenteranno un vero punto di svolta. I giudici non tollerano più errori: chi dimostrerà di avere la stoffa per proseguire e chi invece dovrà spegnere definitivamente i fornelli? La risposta arriverà in una serata ricca di colpi di scena.

Nel frattempo, prosegue l’appuntamento quotidiano con MasterChef Magazine, in onda alle 19:35 su Sky Uno e in streaming su NOW. Questa settimana vedrà il ritorno tra i fornelli di Antonio Mazzola, finalista della scorsa edizione, insieme a Maicol Izzo, chef due stelle Michelin del ristorante Piazzetta Milù. Torneranno anche Eleonora Riso, vincitrice in carica, e Nicolò Califano, per reinterpretare un piatto della tradizione toscana in chiave moderna. Infine, Paolo Vidoz, concorrente della prima edizione, racconterà come la sua vita è cambiata dopo il cooking show, mentre Bruno Barbieri valuterà la preparazione di Nicky Brian, uno dei protagonisti dell’undicesima edizione.