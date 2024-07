Max incontra Max: l’atteso debutto della serie “Hanno ucciso l’Uomo Ragno”

La nuova serie “HANNO UCCISO L’UOMO RAGNO – LA LEGGENDARIA STORIA DEGLI 883” promette di portare gli spettatori in un viaggio emozionante attraverso i primi anni della celebre band italiana degli anni ’90, gli 883. Max Pezzali, il frontman della band, si confronta con il suo alter ego interpretato da Elia Nuzzolo, rivivendo quei momenti magici in cui le prime canzoni degli 883 presero forma nella tavernetta di casa sua a Pavia.

Questa dramedy ritmata e brillante in otto episodi, prodotta da Sky Studios e Groenlandia, vede alla regia Sydney Sibilia e porta sullo schermo la straordinaria storia di due ragazzi di provincia diventati rapidamente un fenomeno musicale nazionale. Nella serie, Elia Nuzzolo e Matteo Oscar Giuggioli interpretano rispettivamente Max Pezzali e Mauro Repetto, immergendosi nel mondo della musica, delle illusioni e dell’amicizia che ha caratterizzato gli esordi della band.

La prima featurette rilasciata offre uno sguardo esclusivo dietro le quinte della serie, con scene inedite che alimentano l’attesa per la sua messa in onda. I mesi che ci separano dall’11 ottobre, data di debutto della serie in esclusiva su Sky e in streaming su NOW, saranno scanditi da nuove featurettes che sveleranno ulteriori dettagli e momenti salienti della narrazione.

Con un cast e una troupe di talento, tra cui Francesco Agostini, Chiara Laudani, Giorgio Nerone, Francesco Ebbasta e Alice Filippi, “HANNO UCCISO L’UOMO RAGNO” promette di catturare l’attenzione del pubblico con la sua narrazione avvincente e la capacità di trasportare gli spettatori negli anni d’oro della musica italiana.