Mercedes-Benz Vans: la rivoluzione elettrica con VAN.EA

A partire dal 2026, Mercedes-Benz Vans introdurrà una rivoluzionaria architettura elettrica per i suoi furgoni: VAN.EA (Van Electric Architecture). Questa piattaforma, modulare e scalabile, rappresenta un passo decisivo verso un’era completamente nuova nel settore dei van, puntando a ridefinire gli standard di lusso e funzionalità.

Differenziazione tra uso privato e commerciale La nuova architettura VAN.EA consentirà a Mercedes-Benz di offrire soluzioni altamente specializzate sia per il mercato privato che per quello commerciale. Da un lato, i van destinati all’uso privato si concentreranno su comfort e lusso, proponendo modelli che spaziano da van familiari di alta gamma a navette VIP limousine, progettate per soddisfare i clienti più esigenti. Dall’altro lato, i van commerciali nel segmento premium saranno pensati per garantire efficienza e versatilità, mantenendo alti standard qualitativi.

Un segmento unico nel suo genere Con l’introduzione di VAN.EA, Mercedes-Benz Vans punta a consolidare la sua posizione come leader innovativo nel mercato. L’ampliamento della gamma di prodotti nella fascia alta creerà un segmento del tutto nuovo, offrendo veicoli che combinano lusso, tecnologia e sostenibilità. Questa strategia si inserisce nell’ambizione del marchio di distinguersi non solo per la qualità dei suoi prodotti, ma anche per la capacità di anticipare le esigenze di una clientela sempre più sofisticata.

La visione del futuro: una lussuosa showcar Uno sguardo concreto verso il futuro arriverà con la presentazione della showcar di Mercedes-Benz Vans, prevista per la primavera del 2025. Questo modello rappresenterà la visione del brand per una limousine lussuosa, caratterizzata da un design estremamente elegante e uno spazio interno generoso. Concepita per soddisfare le aspettative dei clienti più esclusivi, la showcar offrirà un assaggio delle potenzialità di VAN.EA.