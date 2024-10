MICHAEL KIWANUKA pubblica la nuova traccia “The Rest of Me”

Michael Kiwanuka, l’acclamato artista britannico, ha pubblicato una nuova traccia intitolata “The Rest of Me”, estratta dal suo atteso album “Small Changes”, in uscita in tutto il mondo il 15 novembre. Questo brano è accompagnato da un videoclip diretto da Yout, che promette di catturare l’essenza emozionale della musica di Kiwanuka.

Il produttore Brian Burton, noto come Danger Mouse, ha collaborato con Michael per definire la direzione artistica di questo progetto. In un’intervista, i due hanno condiviso la loro ambizione di creare un album che superasse le convenzioni su ciò che viene considerato “cool”. Kiwanuka ha dichiarato: “Stavamo cercando di ottenere qualcosa che avrebbe potuto essere inserito in un album di Bill Withers o di Sadé.” La chiara ispirazione di Sadé è palpabile nel nuovo brano; l’artista ricorda i pomeriggi della sua infanzia trascorsi sul sedile posteriore dell’auto della zia, dove “Diamond Life” veniva suonato incessantemente.

Non solo la musica, ma anche le performance dal vivo di Kiwanuka sono attese con entusiasmo. Nella primavera del 2025, Michael Kiwanuka s’imbarcherà in un tour europeo e britannico, con una tappa imperdibile in Italia a Milano, previsto per il 3 marzo all’Alcatraz. I fan possono già cominciare a prepararsi per questo evento.

Il nuovo album, “Small Changes”, sarà disponibile in diversi formati: CD, LP fisico e in edizioni colorate esclusive. I fan possono trovarlo in vari punti vendita, tra cui l’esclusiva colorata presso Universal Music Italia, Discoteca Laziale, EGEA, e Amazon.

Per chi desidera assicurarsi una copia del nuovo album, è disponibile un’opzione di pre-ordine fino all’8 ottobre. Coloro che effettueranno il pre-ordine direttamente dal sito di Universal Music Italia avranno accesso alla prevendita dei biglietti per il concerto di Milano, che inizierà il 9 ottobre alle ore 11:00, e durerà per 48 ore.