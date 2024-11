Microlino Spiaggina protagonista al prestigioso Vintage Boat Show

Dal 15 al 17 novembre, in occasione del Salone Milano AutoClassica, andrà in scena la terza edizione del Vintage Boat Show, che ospiterà imbarcazioni vintage di diversi brand e di svariate tipologie ed epoche storiche: dagli iconici runabout in legno, fino alle più recenti creazioni in vetroresina di fine XX secolo. Una vera e propria Fiera nella Fiera, grazie ai circa 1.500 metri quadri a disposizione degli espositori e in cui i visitatori potranno fare un’esperienza immersiva nel mondo della nautica d’epoca.

Al prestigioso evento partecipa Microlino, la microcar più cool del momento, che sarà esposta nel padiglione 16 a conferma della sua innata capacità di sentirsi a proprio agio anche nei contesti più esclusivi. Infatti, forte di un design contemporaneo, che reinterpreta il concetto tutto italiano delle bubble cars degli anni ‘50, il raffinato quadriciclo elettrico, 100% Made in Italy rappresenta una nuova concezione di micromobilità sostenibile e distintiva, capace di unire innovazione, rispetto ambientale e stile italiano.

In particolare, il pubblico del Vintage Boat Show potrà ammirare la Microlino Spiaggina, espressione della Dolcevita italiana intrisa di glamour e spensieratezza. Di fatto, questa versione di grande fascino prende ispirazione dalla leggendaria serie di vetture di piccole dimensioni degli anni Sessanta che, prive di tetto rigido e portiere, erano amate dal jet-set internazionale che le utilizzava per godersi il sole, il mare e le vacanze ma anche per vivere le notti luccicanti della “Dolce Vita” nelle località balneari più famose d’Europa.