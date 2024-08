MTV: ecco le nominations per i “Video Music Awards” del 2024 

MTV ha rivelato le attesissime nomination per i “Video Music Awards” del 2024, con Taylor Swift in testa con ben 10 candidature. Tra gli altri artisti nominati vi sono Ariana Grande, Eminem, Lisa, Megan Thee Stallion, Olivia Rodrigo, Post Malone, Sabrina Carpenter, Sza e Teddy Swims. Si tratta di una lista ricca di talento e diversità, con ben 29 nominati per la prima volta, tra cui Benson Boone, Chappell Roan, Coco Jones, Gracie Abrams e molti altri.

Il grande evento andrà in onda in diretta dalla UBS Arena martedì 10 settembre, con la trasmissione in Italia prevista nella notte tra il 10 e l’11 settembre su diversi canali come MTV, MTV Music e Comedy Central. Gli spettatori potranno seguire lo show e tutti i momenti salienti tramite le repliche successive che verranno trasmesse sui canali MTV e online.

Taylor Swift, con le sue 10 nomination, punta a continuare a stabilire importanti record, mentre altri artisti come Post Malone, Ariana Grande e Sabrina Carpenter cercano di conquistare i premi nelle rispettive categorie. I fan saranno in grado di votare per i loro preferiti in diverse categorie attraverso il sito vote.mtv.com fino al 30 agosto.

Inoltre, i “VMAs” saranno sponsorizzati da marchi come BACARDÍ Rum, Burger King, DORITOS, Hilton e molti altri. Il team di produzione è già al lavoro per garantire uno spettacolo indimenticabile, con sorprese, esibizioni e una lista di artisti di primissimo livello.