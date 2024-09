MTV VMA 2024: tutti i vincitori della serata

Il 2024 “Video Music Awards” (VMAs) di MTV ha visto grandi trionfi per alcuni dei più grandi nomi della musica internazionale. Taylor Swift ha dominato la serata portando a casa ben 7 vittorie, il maggior numero di vittorie complessive. Nel frattempo, Eminem ha fatto storia superando il record come artista maschile solista con 14 vittorie totali, mentre la cantante brasiliana Anitta ha raggiunto un nuovo record per il maggior numero di vittorie nella categoria “Best Latin” con 3 premi.

Uno dei momenti più attesi della serata è stato l’esibizione di Damiano e Victoria dei Måneskin, che hanno incantato fan e spettatori sul red carpet. Tra i vincitori delle diverse categorie, spiccano nomi come Taylor Swift che ha vinto il premio “Video of the Year” con il brano “Fortnight”, Eminem per il “Best Hip-Hop” con “Houdini”, e Anitta per il “Best Latin” con il suo brano “Mil Veces”. Non da meno, Sabrina Carpenter ha portato a casa il premio per la “Song of the Year” con “Espresso” e Chappell Roan è stata nominata “Best New Artist”.

In Italia, i VMAs sono stati trasmessi in diretta su MTV, MTV Music e su Pluto TV, e saranno disponibili in replica su diverse piattaforme nei prossimi giorni.