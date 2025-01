Nasce Iato Motorsport: la sfida tutta italiana per gareggiare alla Dakar

A pochi giorni dalla conclusione della Dakar 2025, l’Italia si prepara a tornare protagonista grazie all’ambizioso progetto di IATO Motorsport, la nuova realtà motoristica tricolore che si affaccia sulla scena internazionale con l’obiettivo di lasciare il segno nella categoria Challenger T3.

Il team ha sviluppato un prototipo completamente inedito, pensato per competere ai massimi livelli della classe introdotta dalla FIA tre anni fa e rapidamente diventata un punto di riferimento per numero di partecipanti e competitività. La vettura, progettata con tecnologie d’avanguardia, presenta un telaio interamente in acciaio CrMO e monta un motore 1.0 turbo da circa 200 CV, affiancato da un sistema a 4 ruote motrici. Il peso, ridotto al minimo regolamentare di 900 kg, si allinea perfettamente agli standard della categoria, consolidandone il posizionamento tra i cosiddetti “prototipi leggeri”.

Il progetto di IATO Motorsport rappresenta una vera e propria sfida, ma anche un’opportunità unica per l’Italia, che ambisce a raggiungere il vertice nella categoria auto della Dakar. Nonostante i successi del passato con le moto e i camion, mai una vettura “made in Italy” è riuscita a primeggiare in una competizione così iconica.

La costruzione del primo prototipo è già in corso, con i test iniziali previsti per la tarda primavera. Questo passo segna l’inizio di un percorso che punta a portare l’innovazione e la passione italiane sulle sabbie della Dakar, consolidando un’eredità tecnologica che da tempo attendeva di essere rinnovata.