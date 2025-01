Nel 2024 Škoda Auto ha prodotto oltre 925.000 veicoli nel mondo

Škoda Auto ha registrato un aumento significativo della produzione, pari al 4,2% rispetto al 2023, consolidando la sua posizione di spicco nel settore. Questo risultato straordinario è stato raggiunto grazie a una strategia che ha visto il debutto di un numero senza precedenti di modelli nuovi e rinnovati, un aspetto che ha caratterizzato in modo decisivo il 2024.

Tra le principali novità, si evidenzia la preparazione per l’avvio della produzione del nuovo Elroq 100% elettrico. Contestualmente, Škoda ha intrapreso i preparativi per l’assemblaggio dei veicoli in Vietnam, espandendo la sua presenza globale e rafforzando il proprio impegno nei mercati emergenti.

L’attività produttiva di Škoda non si è limitata ai veicoli. Durante il 2024, l’azienda ha prodotto più di 280.000 sistemi di batterie, destinati a vari modelli del Gruppo Volkswagen, insieme a oltre 1 milione di trasmissioni e quasi 500.000 motori. Questi numeri testimoniano il ruolo chiave dell’azienda come hub tecnologico all’interno del gruppo e il suo contributo alla catena di fornitura globale.

Un’altra pietra miliare per Škoda è stata raggiunta in India, dove è stato introdotto e avviato in produzione il nuovissimo SUV compatto Kylaq. Si tratta del primo modello del marchio a inserirsi nel popolare segmento sotto i 4 metri, un mercato cruciale in un Paese che rappresenta una delle aree di crescita più dinamiche per l’industria automobilistica.

Con un 2024 ricco di traguardi e innovazioni, Škoda Auto ha dimostrato non solo una capacità straordinaria di adattarsi alle nuove sfide del mercato, ma anche una visione chiara verso il futuro della mobilità.