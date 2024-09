NICKY JAM: disponibile in digitale “INSOMNIO”

Il 6 settembre ha segnato un momento significativo per gli appassionati della musica latina, con il rilascio dell’atteso album in studio di Nicky Jam, intitolato “INSOMNIO”. L’album si presenta come l’ottavo nella carriera dell’artista e promette di portare gli ascoltatori in un viaggio emozionante attraverso la creatività notturna e la vasta gamma di generi musicali che hanno definito la sua carriera.

In “INSOMNIO”, Nicky Jam ha collaborato con artisti del calibro di Sean Paul, Feid ed Eladio Carrión, dando vita a un’esperienza musicale unica che mescola merengue mambo, sonorità urbane e molto altro ancora.

L’album vanta un totale di 14 tracce, tra cui il singolo principale “La Cyber” in collaborazione con Luar La L. Quest’ultimo ha già visto la luce anche il videoclip, disponibile su diverse piattaforme digitali. Tra gli altri brani presenti in “INSOMNIO”, spiccano titoli come “Casándote” con Sean Paul, “Calor” con Beele e “69” con Feid.

Nicky Jam, noto anche come Nick Rivera Caminero, è un artista poliedrico con una carriera di successo alle spalle. Vincitore di un Latin GRAMMY e considerato uno dei pionieri del reggaeton, ha collezionato numerosi successi internazionali e collaborazioni con artisti del calibro di Enrique Iglesias, J Balvin, Daddy Yankee e molti altri.

Su Instagram, Nicky Jam conta oltre 44 milioni di followers, mentre su Spotify ha conquistato il cuore di ben 28 milioni di ascoltatori. Notevoli sono anche i suoi numeri su YouTube, con oltre 15 miliardi di visualizzazioni e 24 milioni di iscritti al canale.