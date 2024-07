NO BORDERS MUSIC FESTIVAL: musica, natura e enogastronomia nel cuore del tarvisiano

Il Tarvisiano si prepara ad accogliere la XXIX edizione del No Borders Music Festival, un evento che unisce musica, natura ed enogastronomia in un contesto senza confini. Dal 20 luglio al 4 agosto, per tre fine settimana, la foresta millenaria del Tarvisiano sarà il palcoscenico di una rassegna musicale che promette emozioni uniche e indimenticabili.

La line-up di questa edizione è ricchissima, con artisti di fama internazionale pronti a incantare il pubblico. Tra i nomi più attesi troviamo Goran Bregović, Morcheeba, Thievery Corporation, Kruder & Dorfmeister, Stewart Copeland, Manu Chao, Jan Garbarek Group e Trilok Gurtu. Sabato 3 agosto si terrà uno speciale Mistery Concert che aggiungerà un tocco di suspense e mistero all’evento.

Oltre alla musica, il festival offre una varietà di attività all’interno del programma Natural Sound, un approccio innovativo alla sostenibilità che unisce la musica dal vivo a degustazioni, attività en plein air e momenti culturali. Gli spettacoli live di artisti come Massimo Silviero, Doro Gjat, Alberto Visentin e altri arricchiranno l’esperienza dei partecipanti, permettendo loro di immergersi completamente nella bellezza naturale e culturale del territorio.

Il No Borders Music Festival non si limita solo alla musica, ma svolge un ruolo fondamentale nella divulgazione del Friuli Venezia Giulia dal punto di vista storico e naturalistico. Grazie al festival, migliaia di visitatori hanno visitato luoghi suggestivi del Tarvisiano, promuovendo la sensibilizzazione verso tematiche ambientali e la sostenibilità dell’evento stesso.

Inoltre, l’evento valorizza la tradizione culinaria locale con l’iniziativa Ein Prosit Tarvisio – Summer Edition 2024, che propone una cucina di alto livello reinterpretando i prodotti della tradizione attraverso le competenze di rinomati chef italiani e internazionali.