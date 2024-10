Nuova MG ZS Hybrid+: il SUV full hybrid da quasi 200 CV e 23.000 euro

MG inizia il terzo trimestre del 2024 con una serie di entusiasmanti aggiornamenti che confermano la sua leadership nel settore automobilistico. La gamma SUV del marchio si rinnova con i modelli MG ZS e MG HS, presentando un design rinnovato dalle linee incisive e distintive, che aggiungono carattere e personalità alle vetture. Non solo l’estetica è stata aggiornata: gli interni sono stati ripensati per massimizzare il comfort a bordo, offrendo un’esperienza di guida ancora più raffinata e confortevole.

Andrea Bartolomeo, Vice Presidente e Country Manager di SAIC Motor Italy, ha espresso grande soddisfazione per i risultati raggiunti: “Siamo molto soddisfatti dei risultati che il nostro impegno sta portando e del gradimento dei clienti italiani che scelgono le nostre auto. Questi nuovi SUV innalzano ancora il livello di qualità dei nostri prodotti e riconfermano l’incredibile competitività che convince i clienti”. Bartolomeo ha sottolineato anche l’importanza degli investimenti nel post-vendita, con l’inaugurazione di un magazzino ricambi in Italia e tempi di consegna delle parti ridotti a sole 24 ore, grazie a una rete di concessionari composta da 70 Dealer, 140 punti vendita e 125 punti di assistenza.

Uno dei modelli di punta per il 2024 è MG ZS Hybrid+, un SUV del segmento B che si presenta completamente rinnovato. La ZS è stata leader del suo segmento e continua a essere una delle vetture a benzina più apprezzate in Italia, con oltre 47.000 clienti soddisfatti.

Il nuovo MG ZS Hybrid+ sfoggia un design completamente rinnovato, con interni più spaziosi e una tecnologia Full Hybrid che ne migliora ulteriormente l’efficienza senza compromettere il rapporto qualità-prezzo, uno dei punti di forza della vettura. Il passo maggiorato di 30 cm garantisce un comfort elevato e uno spazio a bordo ideale per viaggi confortevoli sia per i passeggeri anteriori che posteriori.

Gli interni sono stati sviluppati con un’attenzione particolare alla funzionalità, con ben 30 vani portaoggetti, tra cui un vano porta-ombrelli nel tunnel centrale. L’abitacolo è piacevole e presenta materiali di buona fattura che non hanno restituito nessun tipo di “scricchiolio” durante la guida.

Il sistema ibrido della ZS include un motore a benzina 4 cilindri 1.5 aspirato e una batteria da 1,83 kWh, supportato da due motori elettrici per una potenza complessiva di 197 CV. Questo consente un notevole miglioramento nelle prestazioni, con consumi ridotti a 5/5,1 l/100 km e emissioni di CO2 pari a 113-115 g/km, in linea con gli standard Ecobonus. A seconda della modalità di guida scelta (ECO, Comfort, Sport) dello stato di carica della batteria e posizione dell’acceleratore, le velocità di attivazione delle differenti modalità possono essere ritardate o anticipate.

Molto bene i consumi: grazie al recupero energetico ottimale in discesa, la media è scesa a circa 5,4 litri ogni 100 km (la casa dichiara 5,5 l/100 km), nonostante una guida “allegra”. Con uno stile di guida più aggressivo, invece, il consumo è salito a 6 litri per 100 km.

La nuova MG ZS non si limita alle prestazioni: incorpora anche un’avanzata tecnologia di controllo remoto tramite l’app iSmart, che consente funzioni come la climatizzazione da remoto, la chiusura/apertura delle portiere e la pianificazione del percorso di navigazione.

La sicurezza è garantita da una serie di sistemi ADAS di livello 2+, come il cruise control adattivo, la frenata di emergenza automatica, l’avviso di collisione anteriore, e il monitoraggio dell’angolo cieco. In particolare, debutta il sistema di avviso di collisione per apertura portiera (DOW) e l’assistenza al traffico posteriore con avviso (RCTA).

In occasione del lancio commerciale, SAIC Motor Italy offre MG ZS Hybrid+ con tre livelli di allestimento Standard Comfort e Luxury, a partire da 23.490€ per la versione Standard. L’allestimento Comfort è disponibile a partire da 25.490€, mentre il top di gamma, la versione Luxury, è proposto a 27.490€. È inoltre prevista una promozione con finanziamento a 36 mesi e rate da 89€ mensili, in collaborazione con Santander Consumer Bank.