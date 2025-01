Nuova Porsche 911 Carrera S: la più dinamica mai esistita

Porsche ha presentato la sua ultima creazione, la 911 Carrera S, che promette di essere la più dinamica mai esistita all’interno della linea di modelli Carrera. Con prestazioni potenziate e un design rinnovato, questo veicolo offre un’esperienza di guida entusiasmante e sofisticata per gli amanti delle auto sportive.

Il motore boxer a sei cilindri biturbo da 3.0 litri è stato notevolmente migliorato, garantendo una potenza straordinaria di 353 kW (480 CV) e una coppia di 530 Nm. Questo si traduce in un’accelerazione da zero a 100 km/h in soli 3,3 secondi e una velocità massima di 308 km/h, grazie anche al cambio a doppia frizione Porsche (PDK) a otto rapporti.

Porsche ha ampliato sensibilmente l’equipaggiamento di serie della Carrera S, che comprende anche pneumatici sfalsati con cerchi Carrera S da 20/21 pollici, un impianto di scarico sportivo con terminali argento e il sistema Porsche Torque Vectoring Plus (PTV+), che non è disponibile sulla Carrera.

La nuova 911 Carrera S vanta interni eleganti e lussuosi, con un pacchetto di rivestimenti in pelle nera di serie. Elementi come i sedili, il cruscotto e i pannelli delle portiere sono rivestiti in pelle con finitura liscia, garantendo un’atmosfera di alta qualità e esclusività.

Per gli amanti della personalizzazione, sono disponibili opzioni esclusive come cuciture a contrasto in tinta Crayon e un sistema di sollevamento dell’asse anteriore. Tra gli optional figurano anche gli innovativi fari a LED con tecnologia Matrix HD e il pacchetto Sport Chrono, ideale per le giornate in pista.

La 911 Carrera S è disponibile in versione Coupé o Cabriolet, con prezzi a partire da 159.447 euro per la versione Coupé e da 173.859 euro per la Cabriolet in Italia.