Nuova Subaru Forester: la familiare con un carattere da vera fuoristrada

Sin dal suo debutto nel lontano 1997, la Subaru Forester ha saputo ritagliarsi uno spazio unico nel panorama dei SUV multiuso. Con il suo concetto distintivo di essere un veicolo capace di “andare ovunque ed essere utilizzato per qualsiasi viaggio”, ha conquistato il cuore di una vasta gamma di clienti. Oggi, la nuova generazione della Forester promette di mantenere questa eredità e persino di superarla, puntando su funzionalità, sicurezza e versatilità.

La nuova Forester si presenta con un design completamente riprogettato. Subaru ha puntato su linee che trasmettano sia divertimento che tranquillità. La zona frontale è caratterizzata da una barra che unisce la calandra ai gruppi ottici, creando un’immagine di robustezza. L’ampia mascherina centrale e i fari rialzati conferiscono una presenza imponente sulla strada, mentre il retro del veicolo è valorizzato da un portellone elettrico, gruppi ottici a LED e un robusto fascione inferiore. La vista laterale non è da meno, con una linea che corre armoniosamente dall’anteriore al posteriore, sottolineata da parafanghi sporgenti e finestrini dal taglio dinamico.

Gli interni della Forester sono stati pensati per offrire robustezza e tranquillità. Subaru ha creato un ambiente accogliente che consente a famiglie e amici di godere del viaggio in totale comfort. Tra le caratteristiche principali troviamo sedili anteriori e posteriori più ampi, maggiore spazio per spalle, gomiti e gambe, e uno schienale posteriore abbattibile separatamente (60/40). Il vano di carico è spazioso, ideale per trasportare attrezzature di ogni tipo, mentre il design del cruscotto è improntato alla robustezza, con una sezione trasversale trapezoidale che corre da sinistra a destra. Materiali di alta qualità, come quelli usati intorno ai braccioli delle portiere, e una nuova colorazione scura del rivestimento del tetto rafforzano il senso di unità e protezione.

La nuova Forester è dotata di un sistema di infotainment all’avanguardia, con display da 11,6 pollici o da 7 + 7 pollici. Questi pannelli consentono di controllare funzioni come climatizzazione, navigazione e impostazioni del veicolo. La connessione wireless per smartphone supporta Android Auto e Apple CarPlay, permettendo ai passeggeri di accedere facilmente a intrattenimento e app personalizzate. Tra le novità tecnologiche spicca il caricabatterie wireless, situato nella console centrale, che consente di ricaricare dispositivi compatibili tramite induzione. Inoltre, i terminali USB di tipo C e di tipo A sono stati potenziati per offrire una ricarica rapida, con una visibilità notturna migliorata grazie a un’illuminazione LED dedicata.

La nuova Forester mantiene la tradizione Subaru con il suo motore BOXER, un simbolo di affidabilità e durata. In questa versione, il motore termico è combinato con un motore elettrico per creare l’e-BOXER, una propulsione ibrida che offre efficienza, comfort e silenziosità.

Il motore termico è un BOXER aspirato da 2,0 litri con iniezione diretta, capace di erogare 136 CV a 5.600 giri/min e una coppia massima di 182 Nm a 4.000 giri/min. La parte elettrica è affidata a un motore trifase a magneti permanenti, che fornisce una coppia massima di 66 Nm e una potenza di 12,3 kW. Il sistema è progettato per offrire una guida fluida e una distribuzione ottimale della potenza in ogni condizione.

La Forester utilizza un cambio a variazione continua Lineartronic, che garantisce cambi di marcia rapidi e progressivi, mantenendo il motore nel regime più efficiente. Questo sistema è accoppiato alla trazione integrale Symmetrical AWD, con ripartizione attiva della coppia motrice. Il sistema X-MODE, disponibile in modalità SNOW/DIRT e DEEP SNOW/MUD, consente di affrontare con facilità superfici difficili. Le funzioni dell’X-MODE sono accessibili dal display centrale, che fornisce informazioni utili come inclinazione del veicolo e condizioni della strada.

La Subaru Forester 2024 è disponibile in quattro allestimenti: Free, Style, 4Adventure e Premium. Tutte le versioni offrono di serie guida semiautonoma, climatizzatore automatico bizona e sedili riscaldabili. Il prezzo di listino varia da 41.950 euro per la versione Free a 48.450 euro per la versione Premium, che include anche tetto panoramico, sedili in pelle e navigatore.

La Subaru Forester 2024 si conferma come un SUV multiuso che non scende a compromessi. Con un design accattivante, tecnologie innovative e prestazioni che si adattano a ogni terreno, la nuova Forester è pronta a soddisfare le esigenze di chiunque ami l’avventura e la versatilità. Grazie alle promozioni attuali e alla garanzia estesa, si presenta come una scelta ideale per chi desidera un veicolo sicuro, affidabile e ricco di comfort.