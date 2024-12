Nuovo PEUGEOT LANDTREK: innovazione e versatilità in un pick-up di classe

PEUGEOT lancia il nuovo LANDTREK, un veicolo progettato per combinare robustezza, stile e innovazione tecnologica. Con un design completamente rinnovato e soluzioni avanzate, il nuovo modello promette di soddisfare le esigenze più diverse, sia per uso professionale che per il tempo libero.

Il nuovo PEUGEOT LANDTREK si distingue per la sua calandra verticale rimodellata, che ospita il nuovo emblema PEUGEOT al centro. Le luci diurne a LED a forma di artigli, firma distintiva del marchio, donano un tocco di modernità e tecnologia.

La robustezza del design è accentuata da una sezione anteriore inferiore rinforzata, con cornici dei fendinebbia in nero lucido, mentre il nuovo paraurti posteriore offre protezione e stile. La scritta PEUGEOT modernizzata sulla sponda posteriore completa il look, accompagnata dai fari a LED con effetto 3D.

Disponibile in due versioni – cabina doppia da 5,33 metri e cabina singola da 5,39 metri, entrambe con una larghezza di 1,92 metri – il nuovo LANDTREK offre proporzioni ideali per ogni utilizzo.

Gli interni del PEUGEOT LANDTREK sono un concentrato di modernità e funzionalità. Al centro della plancia spicca un ampio touchscreen HD da 10 pollici, compatibile con Apple CarPlay e Android Auto in modalità wireless. Questo sistema, arricchito da widget, offre un’interfaccia intuitiva per un’esperienza utente ottimale.

Il quadro strumenti digitale da 7 pollici* e il volante multifunzione integrano comandi per il cruise control adattivo, migliorando l’efficienza e il comfort di guida. Inoltre, i tradizionali interruttori a levetta PEUGEOT sotto lo schermo centrale garantiscono un accesso rapido alle funzioni principali.

La cabina è progettata per massimizzare lo spazio e il comfort. Le opzioni anteriori includono sedili singoli con bracciolo centrale o un sedile a panca Multiflex a tre posti, che offre soluzioni modulari per carichi fino a 75 kg.

Il sedile posteriore della versione doppia cabina, unico nel segmento, permette configurazioni 60/40 o 100%. Lo spazio per le gambe di 50 mm e una larghezza di 1,55 metri nella seconda fila assicurano un comfort eccezionale, ospitando fino a sei passeggeri.

Con 27 litri di spazio dedicato agli oggetti più piccoli e numerose opzioni di personalizzazione, tra cui 60 accessori ufficiali, il nuovo LANDTREK si adatta perfettamente a ogni esigenza.

Il PEUGEOT LANDTREK presenta un nuovo motore Turbodiesel Multijet da 2,2 litri con 200 CV e una coppia di 450 Nm. Questa motorizzazione è disponibile con un cambio automatico EAT8 a 8 rapporti o un cambio manuale a 6 marce, garantendo prestazioni elevate e versatilità su strada e fuoristrada.

Le modalità di guida – Normal, Sport, Snow e Sand – e la trasmissione 4X4 con marce ridotte assicurano prestazioni eccellenti in qualsiasi condizione. La sicurezza è potenziata da funzionalità avanzate come la frenata automatica di emergenza*, il cruise control adattivo con stop & go*, e il sistema di rilevamento degli angoli ciechi*.

Il nuovo LANDTREK è equipaggiato con telecamere fino a una visione panoramica a 360° e una telecamera specifica per il fuoristrada, facilitando le manovre in ambienti urbani e impervi. Il differenziale posteriore eLocker con disinnesto automatico garantisce una trazione aggiuntiva in caso di slittamento.